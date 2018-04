LIVE|Salernitana-Brescia: gara al cardiopalma, finisce 4-2 Segui la cronaca live della gara tra Salernitana-Brescia su granatissimi.ottopagine.it

Dopo 90 minuti di fuoco la Salernitana si aggiudica i tre punti. Finisce 4-2, in una gara dove le difese hanno decisamente lasciato a desiderare.

GARA FINITA

49': Bocalon ha la palla del 5-2 ma non riesce a superare Minelli.

48' Torregrosse sfiora la rete con u ntiro a giro.

Cinque minuti di recupero.

43': Casasola di testa vicino al quinto gol, ma Minelli si oppone bene.

38': Zito ribatte in rete un cross di Odjer, ma compie la sciocchezza di togliersi la maglia per esultare. Secondo giallo e rosso. Salernitana in dieci.

GOOOOOOOOOOL!!! ZITO!!!

36': ammonito Somma che stende Bocalon in ripartenza.

35': ultimo cambio anche per il Brescia, entra Furlan per Ndoj.

34': tiro di Signorelli che impegna Minelli, angolo per i granata.

33': ammonito Tonali per fallo su Rosina.

31': ultimo cambio per i granata, Signorelli prende il posto di Ricci.

28': troppo ferma la difesa granta, Embalo serve Okwonkwo in profondità e quest'ultimo fredda Radunovic in uscita.

Gol del Brescia, Okwonkwo accorcia le distanze.

25': cross di Casasola dalla destra su cui Minelli e Somma non si intendono e deviano il pallone nella propria rete.

GOOOOOOOOOL!!! AUTOGOL DI SOMMA!

23': Sprocati esce coi crampi, al suo posto Popescu.

22': entra anche Okwonkwo al posto di Martinelli.

20': ammonito il neoentrato Zito.

19': primo cambio anche per il Brescia, entra Embalo per Coppolaro.

18': il Brescia prova a reagire con Torregrossa, ma l'ex Trapani conclude a lato.

16': l'attaccante granata trova con caparbietà la rete dopo un batti e ribatti tra lui e Minelli.

GOOOOOOOOOOL!!! BOCALON!!!!

13': il Brescia si divora il vantaggio con Tonali, troppo debola la conclusione del giovane centrocampista servito solo avanti a Radunovic.

12': primo cambio per la Salernitana, entra Zito al posto di Kiyine.

8': tiro da fuori area di Tonali che si insacca sotto la traversa, Radunovic non perfetto.

Gol del Brescia, Tonali.

7': Bocalon trova la rete, ma il direttore di gara ferma il gioco per un fallo di mano dell'attaccante.

2': primo tiro della ripresa per il Brescia, ma Ndoj non inquadra lo specchio della porta.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Dopo 45 minuti la Salernitana conduce con una rete di vantaggio. Decide per ora Sprocati, bravo a finalizzare con freddezza l'ottimo assist di Rosina.

FINE PRIMO TEMPO

Un minuto di recupero.

45': occasione in ripartenza per il Brescia, ma Torregrossa, servito in profondità, cicca la conclusione.

40': primo ammonito della gara, punito Ricci per un intervento a centrocampo.

36': la Salernitana dopo il vantaggio ha acquisito maggiore sicurezza e gioca molto più disinvolta.

31': duro intervento di Bocalon su Coppolaro, il direttore di gara lo ammonsice verbalmente.

28': Rosina elude il fuorigioco avversario e serve Sprocati, il quale avanti a Minelli è freddo e sigla il vantaggio.

GOOOOOOOOOOOOL!!! SPROCATI!!!

27': sul pallone lo stesso Caracciolo conclude ma non inquadra il bersaglio.

25': altro fallo di Schaivi su Caracciolo, ora il Brescia ha una buona occasione da fuori area.

23': carica di Bocalon su Minelli, fallo per il Brescia.

20': primo angolo anche per la Salernitana.

18': buona punizione conquistata da Sprocati nei rpessi dell'area avversaria.

14': poco reattivi i granata, spesso in ritardo sul pallone.

11': grande occasione per il brescia con Caraccio che schiaccia di testa un traversone dalla sinistra. Bravo Radunovic ad opporsi in due tempi.

8': si fa vedere anche la Salernitana, colpo di testa di Bocalon che non impensierisce Minelli.

6': pericoloso il Brescia, conclusione di Torregrossa che non inquadra lo specchio,

5': partenza con il freno a mano tirato per i granata.

2': prima azione offensiva del Brescia, la Salernitana si rifugia in angolo.

Ore 15:01 GARA INIZIATA

Ore 14:58 squadre in campo.

Manca ancora poco e allo stadio Arechi, in occasione del 38° turno della Serie B 2017/18, si troveranno di fronte Salernitana e Brescia. I due club andranno a caccia di punti salvezza, una vittoria vorrebbe dire permanenza in cadetteria praticamente ipotecata. Ma veniamo alle scelte di formazione:

Nei granata formazione annunciata, vista anche la situazione indisponibili, soprattutto in difesa. Nel reparto arretrato sono out Tuia, Monaco e Bernardini. Per questo motivo la coppia centrale Schiavi-Mantovani è praticamente obbligata. A completare il reparto avanti a Radunovic ci saranno Vitale a sinistra e Casasola a destra. A centrocampo lo squalificato Minala sarà rimpiazzato da Odjer, il quale agirà da mezz’ala destra con Ricci in regia e Kiyine mezzo sinistro. In panchina pronto a subentrare Akpa Akpro. In attacco Bocalon vince il ballottaggio con Rossi e guiderà il reparto avanzato. Sugli esterni confermati Rosina e Sprocati.

Anche il tecnico dei lombardi ha le mani quasi legate, con solo 19 uomini convocati per la gara all’Arechi. In settimana le rondinelle hanno perso anche Gastaldello. Al suo posto, al fianco di Michele Somma, figlio dell’ex granata Mario. Lancini è stati preferito a Meccariello. A completare il reparto i terzini Coppolaro e Curcio. Il centrocampo passa a 3, con Tonali, Martinelli e Bisoli in mezzo, rifinitore tra le linee Ndoj. In attacco la coppia formata dall'airone l’airone Caracciolo insieme a Torregrossa.

Il tabellino

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Schiavi, Mantovani, Vitale; Odjer, Ricci (31'st Signorelli), Kiyine (12'st Zito); Rosina, Bocalon, Sprocati (23'st Popescu). A disp.: Adamonis, Russo, Novella, Pucino, Asmah, Della Rocca, Akpa-Akpro, Rossi, Di Roberto, Palombi. All.: Colantuono.

BRESCIA (4-3-1-2): Minelli; Coppolaro (19'st Embalo), Lancini, Somma, Curcio; Bisoli, Tonali, Martinelli (22'st Okwonkwo); Ndoj (35'st Furlan); Caracciolo, Torregrossa. A disp.: Pelagotti, Meccariello, Longhi, Spalek, Rivas. All.: Boscaglia.

Arbitro: Pillitteri di Palermo.

Ammoniti: Ricci (S), Bocalon (S), Zito (S), Tonali (B), Somma (B).

Espulsi: ZIto (S).

Reti: 28'pt Sprocati (S), 8'st Tonali (B), 16'st Bocalon (S), 25'st aut. Somma (S), 28'st Okwonkwo (B), 38'st Zito (S).

Spettatori: 6928.

Simone Gallo