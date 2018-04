Video| Sprocati: "Calciomercato? E' presto per parlarne" L'attaccante in ESCLUSIVA a Ottochannel: Il mio ruolo è esterno, a Perugia per chiudere la pratica

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di OttoChannel, l'attaccante della Salernitana Mattia Sprocati ha commentato così la partita vinta oggi pomeriggio dalla Salernitana che, teoricamente, ha consegnato la salvezza ai granata con quattro giornate d'anticipo. Per l'ex Pro Vercelli, cui contratto scadrà tra un anno, è la prima volta in carriera in doppia cifra, una bella soddisfazione per un ragazzo che certo non ha vissuto un grandissimo girone di ritorno, ma che è stato determinante per i colori granata. "Sono contentissimo, è il modo migliore per festeggiare il compleanno. La cosa che conta più di tutto è la vittoria, ci siamo riusciti e torniamo a casa soddisfatti. Lottare e soffrire sono due caratteristiche che abbiamo dimostrato di di presente e futuro avere per tutto l'arco della stagione, basti pensare a quante volte siamo riusciti a rimontare l'iniziale svantaggio senza mai abbassare la testa. Dal punto di vista personale ho giocato un paio di partite al di sotto delle mie potenzialità, ma nell'arco di una stagione così lunga e dispendiosa ci può stare un leggero calo". Sprocati prosegue parlando di presente e futuro: "In tante partite abbiamo giocato bene, ma abbiamo raccolto poco, questa è stata la differenza con le altre squadre che ci precedono in classifica. E' presto per parlare di calciomercato, mancano ancora 4 partite: dopo la salvezza conquistata con la Salernitana si vedrà. Intanto pensiamo alla prossima partita: noi andremo a Perugia per chiudere subito la pratica e per conquistare i tre punti. Il mio ruolo è sempre stato esterno e rimane quello, poi sta a me adattarmi alle varie situazioni".

Gaetano Ferraiuolo