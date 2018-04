Grande assist e giocate importanti: Rosina ancora il migliore Meravigliosa giocata sulla rete dell'1-0, corsa incessante anche con 28 gradi

In questo rush finale privo di emozioni e di ambizioni non poteva che spiccare la stella del calciatore più forte dell'organico e che aspettava soltanto l'opportunità per mettere in mostra i pezzi migliori di un repertorio che non poteva certo aver dimenticato a Salerno. Libero di agire per tutto il fronte offensivo senza compiti estenuanti in fase di non possesso, Alessandro Rosina sta letteralmente prendendo per mano i compagni di squadra risultando il migliore in campo anche oggi pomeriggio. Eurogol col Cesena, rigore conquistato a Cremona, oggi un assist da fuoriclasse assoluto che ha propiziato la rete del vantaggio di Sprocati e fatto esplodere di gioia anche quella fetta di tifoseria che nei suoi confronti tenerissima non è mai stata. Ogni volta che la Salernitana varcava la metà campo, il pallone transitava sempre dai suoi piedi e c'era sempre una giocata imprevedibile: anche sugli altri gol Rosina ha saputo metterci lo zampino, attirando su di sè l'attenzione di due difensori, creando gli spazi per gli inserimenti degli esterni e saltando l'uomo con la naturalezza dei tempi migliori. A Rosina è mancata soltanto la rete, peccato che al 95' Bocalon sia stato un pochino egoista e non gli abbia fornito una palla soltanto da spingere nella porta vuota; che il fantasista abbia deciso di conservare il gol per la sfida di Perugia? Per adesso Salerno si gode- finalmente- il vero Rosina..

.Gaetano Ferraiuolo