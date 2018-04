Sul web: "Da oggi si inizi a programmare l'anno prossimo" I tifosi: "Le istituzioni siano più presenti allo stadio. Zito da multare"

Come ogni settimana la redazione di Granatissimi.Ottopagine ha dedicato ampio spazio ai commenti dei tifosi diffusi sui social network al termine della partita giocata oggi pomeriggio contro il Brescia e che certamente permetterà alla Salernitana di blindare la salvezza a prescindere dal risultato di Perugia. Come sempre l'opinione pubblica è divisa: c'è chi contesta lo "spettacolo pessimo offerto dalla squadra" e non riesce ad esultare per il successo, chi invece ricorda a tutti che "per il quarto anno di fila faremo la serie B e dopo essere partiti dal nulla bisogna essere felici". L'argomento principale, però, è sempre lo stesso: far capire alla società che sin da oggi bisogna programmare il prossimo campionato senza lesinare investimenti sul mercato. "L'unica cosa da salvare è il risultato, la prestazione è stata pessima: Bocalon non può giocare in serie B, Zito meriterebbe una multa salatissima e il centrocampo va stravolto completamente. L'anno prossimo farò l'abbonamento solo se allestiranno una squadra all'altezza di Salerno" dice Paolo Sessa di Battipaglia, "Volete la programmazione? Allo stadio non si vede nemmeno il Sindaco. Le istituzioni parlano tanto di centenario e azionariato popolare, ma all'Arechi non si vedono mai" la riflessione di Gerardo Pizzo, tesi appoggiata da Raffaele Sarno: "De Luca pensa al Napoli, è diventato tifoso azzurro e non va bene".

"Curva Sud eccezionale" scrive Davide Ferrigno, "Sono appena tornato dall'Arechi e mi sono proprio divertito. Non siamo matematicamente salvi, ma siamo più tranquilli. Un saluto a tutti quelli che dopo il mercato di gennaio parlavano di retrocessione certa" aggiunge Marco Lipari, mentre Giovanni De Nicola, patron della Longobarda Calcio, è più pessimista: "Sicuramente avremo una seria programmazione come avremo ogni anno...ovvero perdiamo ogni speranza". "Con i risultati delle altre serve ancora qualche punto, ma il rinnovo di Bernardini mi fa pensare che si sta già pensando alla prossima stagione e con ambizione" scrive Salvatore Clemente della pagina facebook I love Salerno e la Salernitana, "Non possiamo sempre galleggiare, Salerno ha tutte le potenzialità per ambire alla serie A" aggiunge Gennaro Capuano animando la discussione. "Bocalon e Radunovic troppo scarsi" dice Manuel D'Amelia, presente come sempre in curva Sud, "A Salerno non capiamo nulla, oggi qualcuno baciava la mano al presidente che ci offende ogni settimana. Basta una vittoria dopo una prestazione mediocre per cambiare idea?" si chiede Vincenzo D'Andria, la chiosa è di Annamaria Capezzuto: "Nelle ultime due partite servono iniziative e soprattutto...la maglia granata! La nostra è viola".

Gaetano Ferraiuolo