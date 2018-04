Emergenza difesa: infortunio per Mantovani A Perugia la retroguardia cambia volto

Neanche il tempo di festeggiare per la vittoria ottenuta contro il Brescia che mister Colantuono- in odore di squalifica dopo aver rimediato l'ennesima espulsione stagionale- deve fare i conti con l'emergenza infortuni. In attesa di capire se Orlando riuscirà a collezionare almeno un minuto, si registra la quasi certa defezione di Valerio Mantovani, uscito malconcio dalla sfida odierna e a rischio per la trasferta del Curi. Considerando che anche Bernardini e Monaco non saranno della contesa, il trainer granata dovrebbe affidarsi a Schiavi e Tuia, al rientro dopo aver scontato un turno di squalifica. Non è da escludere, però, che Pucino possa impossessarsi nuovamente dell'out destro: in quel caso Casasola giocherebbe al centro, ma è pista assai improbabile così come quella di proporre Popescu in veste di centrale. Oggi, in occasione della rete del momentaneo 3-2, l'ex Modena ha palesato limiti evidenti in fase difensiva e a Perugia dovrebbe partire dalla panchina. E' uscito con una vistosa fasciatura alla gamba anche il portiere Radunovic, tuttavia pronto a scendere in campo tra tre giorni per difendere i pali della porta granata.

Redazione Sport