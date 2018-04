Zito si scusa, ma non basta. Possibili provvedimenti a breve Il calciatore potrebbe essere sospeso

Attraverso i social ha chiesto scusa, sostenendo che la gioia per il gol segnato sotto la curva Sud gli abbia fatto perdere la lucidità necessaria per evitare un errore clamoroso e che ha costretto la Salernitana a giocare per oltre 10 minuti in inferiorità numerica, con il rischio concreto di riaprire una partita che sembrava già chiusa. Eppure Antonio Zito non è nuovo a questi comportamenti che hanno fatto arrabbiare una società che, tra l'altro, ha spesso invitato i propri tesserati a non esprimersi eccessivamente sui social anche nel rispetto del silenzio stampa imposto da tempo. E così, sollecitato anche da alcuni tifosi, Lotito starebbe pensando di prendere provvedimenti esemplari nei confronti di un calciatore già di recente non convocato ufficialmente per scelta tecnica. Dalla semplice multa alla sospensione a tempo indeterminato, con l'obbligo di seguire comunque la squadra in trasferta martedì prossimo a Perugia: sarebbero queste le ipotesi al vaglio della società, stizzita sin dal derby con l'Avellino per la scelta del giocatore di non rispettare le gerarchie imposte dal tecnico e di calciare il rigore senza autorizzazione. Nella circostanza fu evidente il disappunto di Colantuono e di Pucino, al quale spettava la trasformazione del penalty. Domani potrebbero esserci novità, la sensazione è che la stagione di Zito possa essere finita anzitempo.

Gaetano Ferraiuolo