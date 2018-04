Salvezza, che bagarre! Calendari a confronto, granata ok Prossimo turno decisivo, Ternana quasi spacciata. In vetta il Venezia vede la A diretta

Questo pazzo campionato di serie B emetterà finalmente i suoi verdetti tra 360 minuti, 4 partite nelle quali può accadere davvero di tutto. Dando uno sguardo alla classifica e ai calendari, possiamo sintetizzare così la situazione:

PRIMO POSTO:

Empoli matematicamente in serie A

PROMOZIONE DIRETTA:

Restano in corsa Palermo, Bari, Frosinone, Parma e Venezia, una situazione davvero incredibile ed impronosticabile fino a un mese fa. Domani sera si gioca proprio Palermo-Bari, chissà che non possa essere la sfida decisiva anche per le altre dirette concorrenti per il salto di categoria diretto

PLAY OFF

Situazione ormai chiara dopo il 3-1 del Cittadella sul Foggia. Salvo colpi di scena parteciperanno agli spareggi sei tra Parma, Frosinone, Bari, Palermo, Perugia, Cittadella e Venezia. Non hanno più nulla da chiedere al campionato e possono pensare alla prossima stagione Foggia, Spezia, Carpi e forse la stessa Salernitana, ancora più tranquilla se sabato prossimo dovesse battere l'Entella all'Arechi

ZONA RETROCESSIONE:

Lo 0-3 di ieri potrebbe aver condannato la Ternana, attesa da un calendario terribile. Tutto può ancora accadere, soltanto Salernitana e Brescia sembrano più tranquille rispetto alla concorrenza. Cremonese in caduta libera, Novara atteso da un calendario di fuoco, Cesena più sereno, ma afflitto da problemi societari alquanto seri, chi perderà martedì lo scontro diretto Entella-Ascoli sarà candidato a far compagnia alla Ternana e presumibilmente alla Pro Vercelli in Lega Pro. Nella mischia anche il Pescara- che è cresciuto con Pillon- e l'Avellino, ma tutto dipenderà dalla situazione di Ascoli e Ternana che saranno avversarie dei lupi negli ultimi due turni.

Ecco il calendario delle prossime 4, in maiuscolo gli scontri diretti salvezza

39^GIORNATA: Palermo-Bari, Perugia-Salernitana, Avellino-Cittadella, ENTELLA-ASCOLI, Pro Vercelli-Venezia, Parma-Ternana, CREMONESE-NOVARA, PESCARA-CESENA, Carpi-Empoli, Brescia-Frosinone, Foggia-Spezia

40^GIORNATA: Bari-Perugia, SALERNITANA-ENTELLA, Frosinone-Carpi, ASCOLI-AVELLINO, Ternana-Palermo, Spezia-Pro Vercelli, Venezia-Foggia, NOVARA-PESCARA, Cesena-Parma, Cittadella-Brescia, Empoli-Cremonese

41^GIORNATA: Avellino-Spezia, Brescia-Empoli, Parma-Bari, Cremonese-Venezia, Foggia-Salernitana, Carpi-Cittadella, Perugia-Novara, PESCARA-ASCOLI, PRO VERCELLI-TERNANA, Palermo-Cesena, Entella-Frosinone

42^GIORNATA: Salernitana-Palermo, TERNANA-AVELLINO, ASCOLI-BRESCIA, NOVARA-ENTELLA, Venezia-Pescara, Empoli-Perugia, Cittadella-Pro Vercelli, Frosinone-Foggia, Bari-Carpi, Spezia-Parma, CESENA-CREMONESE

Gaetano Ferraiuolo