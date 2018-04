Palermo, arriva Stellone. Biglietti a 2 euro contro il Bari Salta la panchina di Tedino dopo lo 0-3 di Venezia. Premio agli abbonati per l'anno prossimo

La notizia era nell'aria da tempo, la vittoria ottenuta contro l'Avellino ne ha solo tardato l'ufficialità: Bruno Tedino non è più l'allenatore del Palermo. Fatale la sconfitta per 3-0 sul campo del Venezia che ha fatto andare su tutte le furie il presidente Zamparini spingendolo ad affidarsi ad un mister giovane, ma allo stesso tempo esperto e con grande voglia di riscatto. In panchina, infatti, sin da domani sera ci sarà Roberto Stellone, che sarà presentato questo pomeriggio alla stampa, alla città e alla tifoseria e che esordirà proprio contro il Bari che lo aveva esonerato un anno e mezzo fa in favore di Colantuono, con il quale è stato anche in lizza per la sostituzione di Bollini a dicembre. Corsi e ricorsi storici, dal momento che Stellone, tra le altre cose, si giocherà la promozione diretta con il "suo" Frosinone, squadra presa in C e portata in A grazie a due campionati splendidamente condotti. A questo punto il Palermo dovrà necessariamente vincere nell'anticipo di domani sera e proprio per questo la società rosanero ha deciso di abbassare il costo dei tagliandi: la curva Sud costerà appena 2 euro. Ecco il comunicato stampa:

"In seguito ad una lunga riflessione, l’U.S. Città di Palermo comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Bruno Tedino ed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto.La guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Roberto Stellone, che domani dirigerà l’allenamento in vista della gara di lunedì sera contro il Bari e sarà presentato alla stampa (luogo ed orario da definire). La seduta odierna sarà diretta dall’allenatore della Primavera Giuseppe Scurto. Nato a Roma il 22 luglio 1977, Stellone da calciatore ha vestito, tra le altre, le maglie di Napoli, Genoa e Torino. Da allenatore, invece, ha contribuito nel giro di quattro anni alla doppia promozione del Frosinone dalla Lega Pro Prima Divisione alla Serie A, vincendo la Panchina d'Oro Prima Divisione 2013-2014 e la Panchina d'Argento Serie B 2014-2015.A Roberto Stellone il benvenuto del Patron Maurizio Zamparini e di tutta la famiglia rosanero. L’U.S. Città di Palermo chiama a raccolta i propri tifosi per riempire e colorare di rosanero il ''Renzo Barbera'' in occasione del decisivo finale di campionato.Come comunicato dal Patron Maurizio Zamparini (leggi la lettera aperta ai tifosi), fino al termine della stagione il costo dei biglietti per le partite casalinghe del Palermo sarà drasticamente ridotto: i biglietti di Curva Nord e Curva Sud costeranno 2 euro, i biglietti di Tribuna Montepellegrino 5 euro. Gli abbonati della stagione in corso, inoltre, usufruiranno di uno sconto del 50% sulle tariffe della stagione 2018-2019 per il rinnovo del prossimo abbonamento".

Gaetano Ferraiuolo