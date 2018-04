VIDEO | tifosi post-gara: obiettivo raggiunto, ma Zito... Alcuni pareri a caldo dei supporter a fine gara Salernitana-Brescia

Grande soddisfazione tra i tifosi granata a fine gara per il risultato e per l'obiettivo salvezza virtualmente raggiunto. Qualche tirata di orecchie a Zito, per il gesto sconsiderato di togliersi la maglia in occasione del gol, causando la sua espulsione e mettendo in grossa difficoltà i compagni, costretti a giocare in inferiorità numerica per il resto della gara. Di seguito alcuni pareri raccolti a caldo al termine della partita. Ascoltiamo anche le dichiarazioni di un tifoso granata giunto apposta dalla Francia.

Servizio di Maurizio Grillo e Simone Gallo