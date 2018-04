Fotogallery: inaugurazione club Follia Granata Le foto dell'evento a Pontecagnano di Nicola Ianuale

In un momento particolarmente difficile per la tifoseria salernitana, contraddistinto da una progressiva fuga dall'Arechi, dalla contestazione del pubblico nei confronti della società, bene hanno fatto i ragazzi guidati da Gerardo Ronca a ribadire la grande fede granata della città e della provincia inaugurando l'ennesimo club a Pontecagnano denominato "Follia Granata", destinato a diventare a stretto giro di posta uno dei punti di riferimento della tifoseria anche grazie ad una serie di iniziative che coinvolgeranno la cittadinanza, l'amministrazione comunale, ma soprattutto quelle nuove generazioni che, per tanti motivi, non riescono ad innamorarsi della Salernitana e del cavalluccio marino. Fuochi pirotecnici, cori da stadio e frasi di incoraggiamento hanno impreziosito una serata dalle forti emozioni, alla quale ha preso parte come sempre anche una delegazione della prima squadra capeggiata dal team manager Salvatore Avallone e dei calciatori Alessandro Tuia, Alessandro Bernardini e Joseph Minala, manco a dirlo il più applaudito di tutti "perchè quest'anno ci hai regalato una gioia che resterà per sempre nel cuore, nella mente e nella storia della Salernitana".

Di seguito la fotogallery dell'evento a cura di Nicola Ianuale.

Redazione Sport