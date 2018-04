Serie B Giudice Sportivo: le decisioni della 38^ giornata Squalificato Zito, ammonizione per Colantuono

Sono 8 i calciatori fermati dal Giudice sportivo a margine della 38a giornata della Serie B ConTe.it, tutti per un turno ad eccezione di Lopez, squalificato per 2 gare.

SOCIETA'

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. TERNANA UNICUSANO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa due minuti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA LOPEZ GASCO Walter Alberto (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quindicesima sanzione); per avere, al 45° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA MARCHIZZA Riccardo (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. ZITO Antonio (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CANINI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). IMPROTA Riccardo (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). LA MANTIA Andrea (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MONTALTO Adriano (Ternana Unicusano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). RAICEVIC Filip (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA COLANTUONO Stefano (Salernitana): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale. DE GIORGI Antonello (Pro Vercelli): per avere, al 24° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente l'operato arbitrale. FUSCO Luca (Pro Vercelli): per avere, al 24° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente l'operato arbitrale. GIOVANI Sergio (Pro Vercelli): per avere, al 24° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente l'operato arbitrale. NASTASI Marco (Brescia): per avere, al 39° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale: infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA GORETTI Roberto (Perugia): per avere, al 14° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Redazione Sport