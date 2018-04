Costa cara la sconfitta di Salerno a Boscaglia Secondo esonero stagionale per il tecnico, gli subentra Pulga

Un'altra panchina salta in serie B, dopo quella di Tedino. A Roberto Boscaglia è costata cara la sconfitta di Salerno. Secondo esonero per il tecnico, già allontanato dopo otto giornate per far posto a Pasquale Marino. Poi il ritorno alla guida delle rondinelle e ora di nuovo via. Gli subentra Ivo Pulga fino la termine della stagione. Una decisione che lascia comunque qualche perplessità, considerato che mancano quattro gare al termine del campionato e il Brescia si trova a quota 46, a un soffio dalla salvezza anticipata.

Tra l'altro tra due giorni la squadra lombarda tornerà in campo per il turno infrasettimanale in una gara importante casalinga contro il Frosinone. A Cellino non è andata proprio giù la sconfitta dell'Arechi per come è maturata e ha ritenuto, evidentemente, l'allenatore il principale responsabile.

