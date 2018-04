Santopadre suona la carica contro la Salernitana Il presidente crede nella promozione in serie A

Il Perugia, prossimo avversario dei granata martedì prossimo nel turno infrasettimanale, a quota 58 è virtualmente ai play off. E' chiaro che la posizione in classifica conta molto, soprattutto arrivare al terzo o al quarto posto è importantissimo per evitare le fasi preliminari. I grifoni tenteranno l'impresa a cominciare proprio dalla prossima giornata contro la Salernitana. Colantuono è avvertito: al Curi troverà una squadra agguerrita e spetterà a lui caricare i suoi uomini per cercare di rendere dura la vita alla compagine di Breda.

A caricare l'ambiente perugino ci ha pensato il presidente Santopadre (nella foto tratta dal sito ufficiale). Di seguito le sue dichiarazioni: “E’ vero questo è il campionato più assurdo che stiamo affrontando negli ultimi anni. Tante cose sono successe ma dico solo NON E’ FINITA…NON E’ ANCORA FINITA…Forza ragazzi, forza gente…ricompattiamoci tutti e saremo fortissimi…ci sono ancora punti. SEMPRE FORZA PERUGIA!!!!”.

M.G.