Perugia-Salernitana: la scheda di Piscopo La scheda del direttore di gara scelto per Perugia-Salernitana

Pochi minuti fa sono state rese note le designazioni per la 38a giornata di Serie B: l’arbitro di Perugia - Salernitana sarà Fabio Piscopo di Imperia. Il fischietto ligure vanta 94 presenze tra i professionisti, di cui 11 in Serie B. In queste 11 gare ben 6 sono state le vittorie interne (54,55%), 3 i pareggi (27,27%) e 2 le vittorie esterne (18,18%). Si tratta di un direttore di gara abbastanza severo con 28 rigori e 31 espulsione all’attivo (4 rigori e 2 espulsioni in Serie B).

Con Piscopo la Salernitana vanta quattro precedenti: due vittorie un pareggio ed una sconfitta. Il primo precedente risale alla 27a giornata di Lega Pro Prima Divisione 2013/2014: Grosseto-Salernitana 2-1, con la rete di Volpe nel finale per i granata. La stagione successiva Piscopo diresse alla 24a giornata del Girone C di Lega Pro, Salernitana-Ischia, finita 2-1 per i granata, gol di Nalini e Calil. Poi in occasione della prima giornata della scorsa stagione: Salernitana-Spezia terminata con un pari (1-1): gol di Nenè all’80’ a negare la vittoria ai granata, dopo la rete di Zito nel primo tempo. L’ultimo precedente, invece, risale a questo stesso campionato: Virtus Entella-Salernitana 0-2 con la prima vittoria di Colantuono sulla panchina granata.

Il Perugia, invece, ha un solo precedente all’attivo: 0-0 con il Prato nel campionato di Lega Pro 2013/14.

Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Valerio Colarossi di Roma 2. Il quarto uomo invece sarà Daniele Martinelli di Roma 2

Simone Gallo