Perugia-Salernitana, gara apparentemente scontata, ma... La squadra di Colantuono dovrà ottimizzare le ripartenze e sfruttare le palle inattive

E' in programma domani allo stadio Curi la gara valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie B tra Perugia e Salernitana, ultimo turno infrasettimanale. Undici punti separano le due squadre. Entrambe devono consolidare il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. I padroni di casa in piena zona play-off cercheranno di migliorare la loro posizione per usufruire delle agevolazioni previste dal regolamento, anche se sembra molto arduo il compito di raggiungere la terza o la quarta piazza utile ad evitare le fasi preliminari. I granata, invece, sono alla ricerca dei punti della sicurezza. Quota 47 non dà la garanzia assoluta di una salvezza anticipata, ma virtualmente la formazione di Colantuono può considerarsi fuori dalla bagarre.

I dati statistici del sito ufficiale della Lega B vedono i grifoni in vantaggio. Da parte del Perugia: gol (61 vs 49), assist e occasioni create (48 vs 36), tiri (489 vs 439), tiri in porta (178 vs 168), tiri fuori area (239 vs 213), tiri dentro area (250 vs 226), cross fatti (651 vs 624), cross riusciti (263 vs 260), contrasti (537 vs 534), contrasti vinti (516 vs 513), passaggi (14516 vs 14404). Da parte Salernitana superiorità per: percentuale tiri in porta (36 vs 38), corner (152 vs 177), percentuale cross (40 vs 42), passaggi completati (11294 vs 11419) e percentuale passaggi (78 vs 79). Salernitana lievemente più “cattiva” per ammonizioni (73 vs 82), mentre parità per le espulsioni (6 vs 6). Tra i recordman: Di Carmine e Cerri per i padroni di casa, Sprocati per gli ospiti.

Stando così le cose, i pronostici sono a tutto favore della squadra di Breda, che può in un attacco più che temibile. Duro il compito che attende la difesa granata: fermare due calciatori come Cerri e Di Carmine non sarà semplice. Gli ospiti proveranno ad imbrigliare gli avversari nella zona nevralgica del campo per limitare il più possibile la loro pericolosità negli ultimi sedici metri e punteranno sulle veloci ripartenze e sulle palle inattive, in particolare i corner, per tentare un colpaccio non impossibile.

Ultimi incontri tra le due squadre

09/12/17 Salernitana-Perugia 1-1

18/05/17 Perugia-Salernitana 3-2

30/12/16 Salernitana-Perugia 2-1

19/03/16 Perugia-Salernitana 1-1

31/10/15 Salernitana-Perugia 1-1

Le gare di campionato ultime cinque

PERUGIA

28/04/18 Ascoli-Perugia 2-2

22/04/18 Perugia-Ternana 2-3

17/04/18 Carpi-Perugia 1-2

14/04/18 Perugia-Venezia 1-1

09/04/18 Avellino-Perugia 2-0

SALERNITANA

28/04/18 Salernitana-Brescia 4-2

21/04/18 Salernitana-Cittadella 1-3

17/04/18 Cremonese-Salernitana 1-1

14/04/18 Salernitana-Cesena 1-1

07/04/18 Bari-Salernitana 1-1

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Perugia 61 Salernitana 49

Occasioni create

Perugia 48 Salernitana 36

Assist

Perugia 48 Salernitana 36

Reti bianche

Perugia 19 Salernitana 19

Tiri

Perugia 489 Salernitana 439

Tiri in porta

Perugia 178 Salernitana 168

Percentuale tiri in porta

Perugia 36 Salernitana 38

Tiri fuori area

Perugia 239 Salernitana 213

Tiri dentro area

Perugia 250 Salernitana 226

Corner

Perugia 152 Salernitana 177

Cross fatti

Perugia 651 Salernitana 624

Percentuale cross

Perugia 40 Salernitana 42

Cross riusciti

Perugia 263 Salernitana 260

Contrasti

Perugia 537 Salernitana 534

Contrasti vinti

Perugia 516 Salernitana 513

Percentuale contrasti

Perugia 96 Salernitana 96

Passaggi

Perugia 14516 Salernitana 14404

Passaggi completati

Perugia 11294 Salernitana 11419

Percentuale passaggi

Perugia 78 Salernitana 79

Ammonizioni

Perugia 73 Salernitana 82

Espulsioni

Perugia 6 Salernitana 6

GOL

Samuel Di Carmine (Perugia) 20

Alberto Cerri (Perugia) 13

Mattia Sprocati (Salernitana) 10

Riccardo Bocalon (Salernitana) 9

Cristian Buonaiuto (Perugia) 7

Assist e Occasioni create

Alberto Cerri (Perugia) 11

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Samuel Di Carmine (Perugia) 6

Marko Pajac (Perugia) 6

Luigi Vitale (Salernitana) 5

AMMONIZIONI

Masssimo Volta (Perugia) 12

Joseph Minala (Salernitana) 11

Santiago Colombatto (Perugia) 10

Luigi Vitale (Salernitana) 9

Filippo Bandinelli (Perugia) 9

