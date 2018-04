Serie B: il quadro della diciottesima di ritorno Match-clou stasera alle 20:30 tra Palermo e Bari

Inizia stasera con l'anticipo delle 20:30 Palermo-Bari il diciottesimo turno di ritorno del campionato di Serie B. Il match clou della giornata, praticamente. Gara importantissima per entrambe: il Palermo, con Stellone in panchina, punta decisamente a seguire direttamente l'Empoli in massima serie e per farlo deve necessariamente raccogliere tre punti, sperando in un passo falso di Parma, di scena in casa contro la Ternana con i rossoverdi all'ultima spiaggia per sperare di evitare la retrocessione diretta e di Frosinone, impegnato a Brescia.

L'Empoli farà una scampagnata a Carpi in una gara che non ha più nulla da dire in questo campionato, probabilmente insieme a quella che vede impegnate Foggia e Spezia. Spiccano nel turno come “scontri play-out”: Cremonese-Novara, Virtus Entella-Ascoli e Pescara-Cesena. Tranne la squadra di Pillon, che avrebbe modo di rifarsi in seguito anche in caso di sconfitta, tutte le altre sono costrette a fare risultato.

Avellino-Cittadella sarà un'altra sfida importante, soprattutto per gli irpini. Per loro i tre punti valgono ossigeno puro, ma devono fare attenzione contro la squadra di Venturato, che ha raccolto la maggioranza dei suoi punti in trasferta, con addirittura dieci vittorie (contro le sei casalinghe), superiori a quelle conseguite dalla neo promossa Empoli (nove vittorie fuori dalle mura amiche). Chiudono la giornata Pro Vercelli-Venezia e Perugia-Salernitana (al Curi si giocherà alle 18). La squadra di Breda cerca di salire ulteriormente in zona play-off, mentre i granata vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza, virtualmente raggiunta nella gara di sabato contro il Brescia.

