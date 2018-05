Salernitana, occhio a Cerri Il bomber è il capocannoniere del girone di ritorno della Serie B

Alcune curiosità riguardanti il match preview di Perugia-Salernitana

Perugia 2017/18 privo di 0-0

Il Perugia è una delle 3 compagini cadette 2017/18 senza pareggi per 0-0 dopo 38 turni, come Foggia ed Empoli.

Cerri, capocannoniere del girone di ritorno della Lega B 2017/18

Alberto Cerri, 11 reti nel girone di ritorno, è il capocannoniere della fase discendente del campionato cadetto.

100 in biancorosso Del Prete

Lorenzo Del Prete festeggia le 100 gare con la maglia del Perugia: 93 in B, 4 in coppa Italia, 2 nei playoff cadetti, con esordio datato 23 agosto 2014, coppa Italia, Perugia-Spezia 2-1, dopo tempi supplementari.

399 sconfitte granata in B

Salernitana alla sconfitta 399 della sua storia in serie B, che è stata quella subita la settimana scorsa all’ “Arechi” per mano del Cittadella: 1-3. La prima assoluta dei granata campani in categoria risale al 18 settembre 1938, gara d’esordio assoluto, 0-1 a Lodi contro il Fanfulla.

Le espulsioni in favore dei granata

La Salernitana è la squadra regina della Lega B 2017/18 per numero di espulsioni a favore: 8 in 38 giornate.

La fragilità granata nei 15’ finali di gara

La Salernitana è la squadra cadetta 2017/18 che subisce il maggior numero di gol nei 15’ finali di gara: 18 i gol incassati dai granata campani dal 76’ al 90’ inclusi recuperi.

Lega B 2017/18 – la classifica del girone di ritorno: biancorossi secondi

Dopo 17 turni del girone di ritorno, la classifica della fase discendente del campionato è la seguente: Empoli 43 punti; Perugia 34; Venezia 31; Parma 30; Foggia 29; Bari, Cittadella 26; Frosinone 25; Palermo 24; Brescia 23; Carpi, Salernitana 21; Ascoli , Spezia 20; Cesena, Pro Vercelli 19; Novara, Pescara 17; Avellino, Ternana, Virtus Entella 16; Cremonese 11.

Maurizio Grillo