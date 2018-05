Perugia-Salernitana: le probabili formazioni Le possibili scelte dei due allenatori per la sfida di oggi

Appena tre giorni dopo la vittoria contro il Brescia, per la Salernitana è già ora di tornare in campo: oggi a partire dalle ore 18:00 i granata saranno di scena al “Curi” contro il Perugia, in occasione del 39° turno della Serie B 2017/18. I padroni di casa vogliono consolidare il proprio piazzamento nei play-off, mentre ai granata i 3 punti (insieme ad una combinazione di risultati) potrebbero portare la salvezza aritmetica. Ma veniamo ora alle scelte di formazione:

Le scelte di Colantuono

Per il tecnico romano non sarà facile impostare la batteria dei titolari, viste le diverse assenze e le condizioni fisiche precarie di molti elementi della rosa. Detto questo, però, ci sono anche dei ritorni importanti, come quello di Tuia. Il difensore sarà subito riproposto dall’inizio avanti a Radunovic. Insieme a lui uno tra Schiavi e Monaco (ex di giornata). Sulle fasce, nonostante il recupero di Pucino, quasi sicuramente ci saranno ancora una volta Vitale a sinistra e Casasola a destra. Anche a centrocampo un rientro importante: parliamo di Minala, il quale sarà con tutta probabilità della gara. Il camerunense, però, potrebbe non essere l’unica novità rispetto a sabato: nelle ultime ore, infatti, sono salite le quotazioni di Akpa Akpro, con l’ex Tolosa che insidia Kiyine (più defilato Signorelli). A completare il reparto ci sarà Odjer, con Matteo Ricci (altro ex di giornata) in panchina. In attacco il tridente ammirato contro le rondinelle potrebbe essere riproposto, occhio però a Rossi.

Le scelte di Breda

Il grande ex capitano ed allenatore granata manderà in campo la miglior formazione possibile, a discapito delle tante assenze. Il tecnico trevigiano conferma la difesa a tre composta da Volta-Belmonte-Magnani. A centrocampo la linea a quattro vedrà impegnati Mustacchio e Pajac ai lati, con Bianco ed uno tra Colombatto e Gustafson in mezzo. Dietro la coppia d’attacco Di Carmine-Cerri è ballottaggio tra Diamanti e Buonaiuto.

PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Tuia 90%

D - Schiavi 60%

D - Vitale 90%

C - Odjer 90%

C - Minala 90%

C - Kiyine 50%

A - Rosina 90%

A - Bocalon 60%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Mantovani, Monaco, Asmah, Pucino, Popescu, Signorelli, Akpa-Akpro, Palombi, Di Roberto, Rossi.

Ballottaggi:

Schiavi 60% - Monaco 40%

Kiyine 50% - Akpa Akpro 30% - Signorelli 20%

Bocalon 60% - Rossi 40%

Indisponibili: Bernardini, Zito, Della Rocca, Orlando.

PERUGIA (3-4-1-2): Leali; Volta, Belmonte; Magnani; Mustacchio, Gustafson, Bianco, Pajac; Diamanti; Cerri, Di Carmine. A disp.: Santopadre, Nocchi, Germoni, Del Prete, Zanon, Gonzalez, Colombatto, Buonaiuto, Terrani, Kouan.

Simone Gallo