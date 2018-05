Serie B, i nostri pronostici: quanto finisce Perugia-Salernita Nello spazio riservato ai commenti le vostre previsioni

Come ogni settimana, ritorna la rubrica dedicata interamente ai pronostici relativi alle cinque partite più importanti che contraddistingueranno la giornata di serie B. Nello spazio riservato ai commenti sulla nostra pagina facebook sarete voi a provare ad indovinare il risultato della partita della Salernitana, impegnata nell’ostico stadio di Perugia. Ecco invece le nostre previsioni:

Brescia-Frosinone: il cambio di guida tecnica a salvezza raggiunta e dopo la sconfitta immeritata di Salerno è la fotografia della stagione alquanto caotica delle Rondinelle, comunque virtualmente certe di aver mantenuto la categoria. Stavolta il Frosinone non potrà più sbagliare, ancor di più dopo il pareggio di ieri tra Palermo e Bari. PRONOSTICO 2

Avellino-Cittadella: alquanto incerottati, i padroni di casa proveranno in tutti i modi a fermare la marcia trionfale della squadra che si è dimostrata tra le più forti in Italia in trasferta e che però ha virtualmente già raggiunto l’obiettivo dei play off. L’effetto Partenio può essere determinante soprattutto in questi momenti. PRONOSTICO 1

Pescara-Cesena: la cura Pillon sta sortendo gli effetti sperati, con i prestigiosi pareggi in rimonta contro Palermo e Bari e lo 0-3 di Terni che ha permesso agli abruzzesi di dare un calcio alla crisi. I romagnoli, con problemi societari evidenti alle spalle, hanno un calendario di fuoco e in trasferta stentano. PRONOSTICO 1

Entella-Ascoli: non certo una gara di altissimo livello tecnico, ma da brividi in considerazione della posizione di classifica di entrambe. I liguri a Bari hanno fatto bella figura e avranno il vantaggio di giocarsi quattro scontri diretti per essere padroni del proprio destino. L’ago della bilancia pende leggermente dalla parte dei ragazzi di Aglietti, sebbene Cosmi sia osso durissimo per tutti. PRONOSTICO 1

Pro Vercelli-Venezia: la forza della disperazione da una parte, la voglia di coltivare un sogno dall’altra. I piemontesi non possono più sbagliare e, con gli scontri diretti che si giocheranno sugli altri campi, proveranno a rosicchiare qualche punto pur sapendo che i lagunari credono davvero nella promozione diretta. Sfida equilibrata, il punto andrebbe meglio agli ospiti che ai padroni di casa. PRONOSTICO X

Gaetano Ferraiuolo