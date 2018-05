Classifica del tifo: Empoli in festa con ottomila spettatori Arechi sempre più vuoto: a Salerno numeri bassissimi nel girone di ritorno

Salernitana, è sempre più fuga dall’Arechi. Spulciando i dati relativi all’ultimo turno di campionato (senza naturalmente tener conto della sfida giocata ieri sera a Palermo) notiamo che la torcida granata sta facendo registrare numeri di gran lunga inferiori non solo alle due precedenti stagioni in cadetteria, ma anche a quelli della Prima Divisione. Fatta eccezione per il derby con l’Avellino, per tutto l’arco del girone di ritorno non si è mai superata quota settemila, un dato che dovrebbe far riflettere una società che, dal canto suo, pur invocando l’aiuto del pubblico non ha fatto granché per incentivare gli spettatori attraverso prezzi più bassi o iniziative promozionali. Il vero tifoso, però, va sempre allo stadio e lo zoccolo duro si è attestato sulle seimila unità, davvero troppo poco per pretendere una squadra che lotti per la promozione: un segnale forte sarebbe riempire l’Arechi in ogni settore, dimostrare l’amore per la Salernitana e poi chiedere a gran voce l’allestimento di una rosa competitiva per il prossimo campionato che sarà molto simile ad una A2.

In totale la tifoseria granata ha portato allo stadio 169468 spettatori, una media di 8919 che colloca Salerno al sesto posto, ma con la possibilità concreta di essere superati già stasera dal Perugia. Foggia, Cesena, Bari, Parma e Frosinone hanno fatto decisamente meglio della tifoseria salernitana che, alla lunga, rischia di essere superata anche da Palermo e Pescara. Oltre la fatidica soglia dei 10mila si è andati soltanto in cinque circostanze, ovvero contro Ternana, Cremonese, Bari, Avellino e Frosinone, non a caso coincise con ottimi risultati e buone prestazioni. Nel fine settimana il dato da sottolineare è quello del Liberati di Terni: nonostante il penultimo posto erano in 9500 col Pescara, frutto anche dell’entusiasmo post derby. Numeri importanti anche per Bari-Entella e Cesena-Frosinone, l’Empoli ha festeggiato la A con ottomila spettatori sugli spalti anche grazie alla politica dei biglietti a 2 euro. Ecco il dato nel dettaglio:

Ascoli-Perugia 5706 spettatori

Bari-Entella 13445 spettatori

Carpi-Avellino 2423 spettatori

Cesena-Frosinone 12423 spettatori

Cittadella-Foggia 4500 spettatori (circa la metà ospiti)

Empoli-Novara 8626 spettatori

Pro Vercelli-Parma 3100 spettatori

Salernitana-Brescia 6928 spettatori

Spezia-Cremonese 5620 spettatori

Ternana-Pescara 9600 spettatori

Venezia-Palermo 5700 spettatori

