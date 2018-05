Breda-Colantuono: i vari precedenti Un successo a testa

Stefano Colantuono e Roberto Breda, due tecnici a confronto. Di seguito i vari precedenti tra i due allenatori e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI BREDA – COLANTUONO

Terzo confronto tecnico tra i due allenatori – Roberto Breda e Stefano Colantuono - in partite ufficiali. Il bilancio dei 2 precedenti è di 1 vittoria per parte.

2009/10 serie B Reggina Torino 1-2 (da Breda) ---

2017/18 serie B Virtus Entella Bari 2-0 (da Breda) ---

I PRECEDENTI BREDA – SALERNITANA

Breda in vantaggio contro la sua ex squadra

Roberto Breda affronta per la sesta volta, da allenatore, la Salernitana in partite ufficiali: il bilancio dei 5 precedenti è di 2 successi dell’attuale tecnico del Perugia, 2 pareggi (entrambi per 1-1) ed 1 vittoria granata. Breda è il grande ex della partita, avendo giocato, da calciatore, nella società campana dall’ottobre 1993 al giugno 1999 (contribuendo alla promozione in serie A del 1997/98) e dal 2003/04 al 2004/05 e per molti anni è stato il capitano; poi ha allenato i granata dal 2005/06 al 2006/07 (settore giovanile) e nel 2010/11, in I divisione.

2009/10 serie B Reggina Salernitana --- 2-0 (a Salerno)

2015/16 serie B Ternana Salernitana 4-0 (da Breda) ---

2016/17 serie B Virtus Entella Salernitana 0-1 (da Breda) 1-1 (a Salerno)

2017/18 serie B Perugia Salernitana --- 1-1 (a Salerno)

I PRECEDENTI COLANTUONO – PERUGIA

Prima da ex al “Curi”

Stefano Colantuono, da tecnico, sfida per la seconda volta in partite ufficiali il Perugia. Nella serie B 2016/17 il “suo” Bari ha pareggiato 0-0 in casa contro gli umbri. Il tecnico romano è un ex della partita, avendo allenato gli umbri nel 2004/05: per lui 25 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte in 49 panchine ufficiali. In quella stagione il Perugia terminò il campionato di serie B - sul campo - al 4° posto finale, sfiorando la promozione, essendosi spinto fino alla finale playoff, in cui riuscì ad imporsi il Torino (decisivo il k.o. interno per 1-2 nella partita di andata al “Curi”, inutile l’1-0 in Piemonte). In seguito gli umbri si iscrissero al campionato di serie C-1, aderendo al Lodo Petrucci, a causa del dissesto economico-finanziario della famiglia Gaucci.

2016/17 serie B Bari Perugia 0-0 (da Colantuono) ---

