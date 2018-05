LIVE | Perugia-Salernitana: le formazioni ufficiali Segui la cronaca live della gara tra Perugia e Salernitana su granatissimi.ottopagine.it

Manca poco e Perugia e Salernitana si contenderanno al “Curi” il 39° turno della Serie B 2017/18. I padroni di casa vogliono consolidare il proprio piazzamento nei play-off, mentre ai granata i 3 punti chiuderebbero virtualmente il discorso salvezza. Ma veniamo alle scelte di formazione:

Colantuono applica un massiccio turnover e varia diversi uomini rispetto alla gara di sabato contro il Brescia, compreso il modulo: sarà 3-5-2. In difesa torna Tuia, il quale comporrà il terzetto centrale insieme a Monaco (anche lui al rientro) e Mantovani. Sugli esterni Casasola a destra e Vitale a sinistra, con Signorelli in cabina di regia e Akpa Akpro e Minala ai lati. In attacco il duo è formato da Rosina e Bocalon.

Breda, dal canto suo, manderà in campo la miglior formazione possibile, a discapito di diverse assenze. Il tecnico trevigiano conferma la difesa a tre composta da Volta-Belmonte-Magnani. A centrocampo la linea a quattro vedrà impegnati Mustacchio e Pajac ai lati, con Bianco e Gustafson in mezzo. Dietro la coppia d’attacco Di Carmine-Cerri, Diamanti vince il ballottaggio su Buonaiuto.

Le formazioni ufficiali:

PERUGIA (3-4-1-2): Leali; Volta, Belmonte; Magnani; Mustacchio, Gustafson, Bianco, Pajac; Diamanti; Cerri, Di Carmine. A disp.: Santopadre, Nocchi, Germoni, Del Prete, Zanon, Gonzalez, Colombatto, Buonaiuto, Terrani, Kouan. All.: Breda.

SALERNITANA (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Tuia, Monaco; Casasola, Minala, Signorelli, Akpa Akpro, Vitale; Rosina, Bocalon. A disp.: Adamonis, Russo, Mantovani, Monaco, Popescu, Pucino, Asmah, Ricci, Odjer, Kiyine, Sprocati, Rossi, Di Roberto, Palombi. All.: Colantuono.

Arbitro: Piscopo di Imperia.

Simone Gallo