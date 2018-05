ESCLUSIVA. Mantovani: "Futuro? Sarei felice di restare" Il centrale ai microfoni di OttoChannel: "Tutti abbiamo giocato con il cuore"

Protagonista assoluto della partita giocata questo pomeriggio al Curi, Valerio Mantovani ha confermato di essere un calciatore di sicuro affidamento e di grandissima prospettiva. Bravo Fabiani, un anno e mezzo fa, a scovarlo dal nulla bilndandolo con un quadriennale, bravissimo lui nel girone d'andata a caricarsi sulle spalle il peso di una difesa a pezzi per infortunio e che dipendeva dal suo status psicofisico. Fatta eccezione per qualche perdonabile sbavatura dettata soprattutto all'inesperienza, l'ex enfant prodige del settore giovanile del Torino ha giganteggiato a cospetto di Cerri e Di Carmine salvando sulla linea un gol praticamente fatto e crescendo esponenzialmente con il passare dei minuti. Intervistato in esclusiva dalla redazione di OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) durante la trasmissione Derby, Mantovani ha dichiarato quanto segue: “Sappiamo che Di Carmine e Cerri sono due attaccanti che in categoria fanno la differenza, ma siamo stati solidi in tutti i reparti. La squadra si è sacrificata nei momenti di difficoltà, negli ultimi minuti erano tanti in area e il nostro spirito battagliero ci ha permesso di conquistare questo punto preziosissimo. Non è solo una questione di moduli, oggi tutti abbiamo dato il massimo senza mollare un secondo e per fortuna è andata bene. Nel finale potevano andare in vantaggio, ma tutto è andato per il meglio: sicuramente entreremo in campo con lo stesso spirito anche sabato pomeriggio perché non vogliamo accontentarci di un pareggio, chi gioca e si accontenta sbaglia in partenza. L’Entella verrà a Salerno con il coltello tra i denti perché deve vincere per forza, noi saremo tenaci perché i tre punti ci consegnerebbero la salvezza”.

Sulla mancata espulsione di Di Carmine per un duro intervento ai suoi danni Mantovani risponde senza voler alimentare polemiche: “Avevo preso la palla per ripartire e mi sono sentito agganciato alla gamba, non so dalla prospettiva televisiva che idea vi siete fatti. Le sanzioni disciplinari le decide l’arbitro, ma non avevo la visuale giusta per dire se era giallo o rosso”. Infine sul futuro e su ciò che poteva essere e non è stato: “Non ha senso recriminare ora, i punti sono questi e sicuramente bisogna ripartire dalle buone cose che abbiamo fatto durante questo campionato. Piangere sul latte versato non serve a nulla. Il mio futuro? Ho altri due anni di contratto con la Salernitana, toccherà a loro fare le scelte. Se decideranno di puntare su di me ne sono felice”

Gaetano Ferraiuolo