Colombatto: "Buona Salernitana, ma nessun pericolo per noi" Qui Perugia, c'è rammarico: "Il pareggio non ci accontenta, tutti a Bari"

Intervistato dal nostro inviato Massimiliano Grimaldi durante la trasmissione "Derby" in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre), il centrocampista offensivo del Perugia Ernesto Colombatto ha manifestato un certo rammarico per il pareggio ottenuto questo pomeriggio contro i granata proiettandosi, però, con grande ottimismo alla prossima trasferta di Bari che potrebbe essere determinante per entrambe le squadre: “Abbiamo trovato una buona Salernitana nel primo tempo, ma secondo me non hanno creato molto. Nella ripresa abbiamo avuto tante occasioni per vincerla e non ci siamo riusciti, siamo molto rammaricati perché questa vittoria poteva essere fondamentale. E’ un pareggio che fa male, volevamo i tre punti per migliorare ulteriormente la nostra classifica: a Bari ci aspetterà una battaglia, una sorta di dentro o fuori a cospetto di un avversario molto forte. Ci sono però tante componenti che ci permettono di far bene al San Nicola, sono convinto che sul piano ambientale non soffriremo perché i nostri tifosi saranno presenti in massa anche in Puglia”

Redazione Sport