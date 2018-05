Colantuono: "Ad un passo dalla salvezza, bravo Rosina" Il mister: "Ottimo approccio, Radunovic sta crescendo molto"

Intervistato dai colleghi di Sky nell'immediato post partita, il tecnico della SalernItana Stefano Colantuono ha analizzato con obiettività e lucidità la partita di questo pomeriggio mostrandosi soddisfatto non solo per il risultato, ma anche e soprattutto per l'atteggiamento positivo e propositivo assunto da una squadra che, in campi difficili, riesce spesso a strappare punti pesanti: "Oggi la squadra mi è piaciuta e bisogna dire che i ragazzi hanno interpretato benissimo la partita sotto diversi aspetti, nel primo tempo siamo stati bravi a passare in vantaggio e abbiamo giocato con personalità indovinando l'approccio e senza avere paura di un avversario che disputerà i play off e che si giocava molto davanti al proprio pubblico.Nella ripresa abbiamo commesso un piccolo errore, purtroppo cii siamo abbassati troppo, ma l'avversario si è disposto con un atteggiamento piuttosto offensivo e ha fatto di tutto per portare a casa almeno il pareggio per non complicare la situzione di classifica. Oggi abbiamo deciso di cambiare atteggiamento tattico dopo tante partite disputate con lo stesso sistema, la risposta è stata buona e possiamo dire di essere ad un passo dalla salvezza. Rosina? Ha fatto una gran partita, quando ho firmato per la Salernitana sapevo che potesse essere un valore aggiunto, ma era alle prese con alcuni problemi di natura fisica che ha superato con il lavoro e che gli stanno permettendo di esprimersi nel migliore dei modi. In questo rush finale ci sarà bisogno di tutti, è importante recuperare le energie perché contro l'Entella dobbiamo disputare una grande gara. Voglio fare i complimenti anche a Radunovic che sta proseguendo il suo percorso di crescita e che ha salvato la porta in 2-3 occasioni con bravura"

Gaetano Ferraiuolo