Magnani: "Prova eccezionale del Perugia" Parla il difensore: "Bravo il loro portiere, buon primo tempo della Salernitana"

Intervenuto in diretta durante la trasmissione Derby in onda questa sera su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) il difensore del Perugia Giangiacomo Magnani ha analizzato così il pareggio maturato questo pomeriggio al Curi che pone fine al sogno promozione diretta e alimenta il malcontento di una parte della piazza: "La prestazione ci dà tanto, purtroppo il punto serve più alla Salernitana che al Perugia. Il portiere avversario è stato bravissimo, ma la prova è stata eccezionale e tutti i calciatori hanno dato tutto dal primo al novantesimo con la speranza di portare a casa tre punti che potevano fare la differenza e restituire entusiasmo e fiducia dopo qualche passo falso. Ci aspettavamo una gara difficile e complicata, in questa categoria cose semplici e questa B ci sta regalando match incredibili; la Salernitana sul piano della compattezza è stata corta e ci ha messo in difficoltà, aggrediva e usciva bene e nella prima fase della partita non trovavamo spazi. Nella ripresa le cose sono andate meglio anche perché l’avversario era più stanco e noi ci siamo allungati. A Bari sarà un confronto difficilissimo, è fondamentale piazzarci nel modo migliore nei play off, ma gli spareggi rappresentano un campionato a parte e quello che conta, al momento, è chiudere bene senza fare troppi calcoli”

Redazione Sport