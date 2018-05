Breda: "Salernitana, per me una gara speciale" Il mister: "Abbiamo creato tanto, hanno fatto gol sul primo tiro in porta"

Abbastanza dispiaciuto per il pareggio conquistato questo pomeriggio contro la "sua" Salernitana, il tecnico del Perugia Roberto Breda ha salutato tutti i tifosi granata con grande affetto e, successivamente, in sala stampa ha analizzato la partita sottolineando le parate del portiere Radunovic e le tante occasioni da gol create nella ripresa: "Per intensità e qualità posso rimproverare davvero poco a questi ragazzi, abbiamo dato tutto sin dai primi minuti e mi sembra che l'approccio alla gara dimostri quanto noi volessimo vincere oggi. Ci sono state tre occasioni in rapida successione, ma è mancata la cattiveria per sbloccarla. A quel punto poteva cambiare la situazion, ma nel calcio contano gli episodi e i numeri dicono che siamo andati sotto nell’unica volta che la Salernitana è entrata nella nostra area. In quel momento ho chiesto ai miei calciatori di non perdere la lucidità perchè i granata, in contropiede, sono avversario pericoloso ed era importante restare in gara senza perdere i nostri equilibri. Purtroppo in questa serie B così imprevedibile ci sono i dettagli che fanno la differenza: le azioni le abbiamo create, ma se non si concretizza diventa tutto più complicato. Dopo un periodo difficile era necessario vincere, ma lo spirito è quello giusto e mi fa veramente piacere che il pubblico abbia capito il nostro spirito stringendosi al fianco della squadra: abbiamo dimostrato non solo di essere ambiziosi, ma anche di avere una buona condizione fisica. Il futuro? Abbiamo uno scontro diretto contro il Bari, ma la classifica è particolare e ci porta a guardare avanti, ma anche alle nostre spalle: ricordo che l’anno scorso il Carpi andò in finale partendo dalla settima posizione, quando ci sono gli spareggi si azzera tutto ed è un campionato a parte. Le parole del presidente? Doveva chiarire degli aspetti, a volte tante persone commettono l'errore di dare per scontato un qualcosa che non lo è”. Infine sull'avversario: "Per me non sarà mai una partita come tutte quante le altre, la Salernitana ha ottenuto una salvezza senza patemi d'animo e con pieno merito: il percorso, la rosa ha buone qualità ed è composta da molti giovani. Monaco? Deve crescere molto, ma è un calciatore che può dare una mano in questa categoria".

Gaetano Ferraiuolo