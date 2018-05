Di Carmine: "Arbitro? Rammaricarsi non serve a nulla" L'attaccante ha castigato la Salernitana: "Che prodezze Radunovic!"

Così come accaduto all'andata, quando colpì Radunovic alla gamba costringendolo ad uscire per infortunio e a restare fermo per quasi due mesi, anche oggi ha rischiato il cartellino rosso per un intervento durissimo su Mantovani, piccola macchia in una partita giocata come sempre ad alti livelli. Non a caso Parma e Palermo erano pronte a sborsare 3 milioni di euro per un ragazzo che, in cadetteria, ha saputo ripetere le prodezze fatte a Castellammare in Lega Pro siglando 21 reti di pregevole fattura anche grazie all'intesa con Alberto Cerri. Ai microfoni di Sky l'attaccante Di Carmine ha commentato laconicamente la partita odierna: "E' chiaro che oggi volevamo vincere dopo la sconfitta con la Ternana e il pareggio di Ascoli, siamo rammaricati perchè soprattutto nel secondo tempo e in avvio di gara abbiamo creato tanto, ma Radunovic è stato fenomenale con le due parate nel finale e non siamo andati oltre il pareggio. E' inutile piangere sul latte versato, sabato prossimo ci aspetta una trasferta delicata come quella contro il Bari e sappiamo benissimo quanto possa essere fondamentale un successo al San Nicola: i play off saranno un campionato a parte, ora chiudiamo bene senza fare troppi calcoli. L'arbitraggio? Durante una gara ed un campionato può succedere che ci siano situazioni negative, ma in questa fase parlare di questo non serve a nulla".

Redazione Sport