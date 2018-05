Angolo web, i tifosi: "Salernitana, hai onorato la maglia!" Sui social soddisfazione per la prestazione, ma un appello: "L'anno prossimo vogliamo la A"

Come ogni settimana la redazione di Granatissimi.Ottopagine riserva uno spazio a tutti quei tifosi che esternano il loro pensiero sui social non appena termina una partita della Salernitana. Ieri, dopo settimane di mugugni e polemiche talvolta eccessive o pretestuose, il parere era abbastanza unanime: i granata hanno meritato il pareggio e hanno disputato un primo tempo di grande autorevolezza senza cadere nella trappola della provocazione tesa dai calciatori avverari. "A noi nessuno ha mai regalato nulla, finalmente la squadra ha capito che chi indossa la maglia granata deve sempre scendere in campo per vincere anche se non ci giochiamo nulla in classifica" scrive ad esempio Nicola Delli Bovi, pensiero condiviso da tanti tifosi che, pur ironizzando sulla possibilità di "condannare" l'Avellino perdendo con l'Entella, sperano che la Salernitana chiuda la stagione nella zona sinistra della classifica e, magari, con tre vittorie su tre che proietterebbero tutti alla prossima annata con maggiore entusiasmo ed ottimismo. "Ma Radunovic, Rosina e Akpro non erano bidoni di Fabiani? Ancora una volta il campo ha smentito i social, per fortuna dirigenza e società non ascoltano gli umori della piazza" dice con ironia Valentino Botta, "Akpro, con un buon ritiro in estate, può essere un valore aggiunto per la prossima stagione" aggiunge Domenico Avallone, mentre Simone Pappalardo sottolinea che "Casasola, Mantovani, Monaco e Pucino devono essere i quattro difensori titolari per la prossima stagione".

"Blindiamo la salvezza e testa al prossimo campionato: finalmente una Salernitana soddisfacente e una settimana senza polemiche" scrive Marco D'Abbrusco, "E' la Salernitana che vorremmo sempre vedere: lotta, lotta e non mollare mai" aggiunge a supporto Franky Orilia, dello stesso avviso Marco Ventre che sottolinea gli enormi meriti di Rosina contestando...i contestatori: "A Salerno abbiamo applaudito giocatori mediocri e sopravvalutati e ci permettiamo il lusso di criticare uno dei pochi elementi della rosa che ha qualità. Finalmente schierato nel suo ruolo sta facendo la differenza, anche l'anno prossimo si può ripartire da lui", voce fuori dal coro invece Vincenzo D'Andria che contesta Radunovic: "Per una parata buona che ha fatto oggi si legge di grande portiere: a me non è piaciuto e continua a non piacere". "Ripartiamo da Radunovic" il parere diametralmente opposto di Lucio Parisi, che sogna l'arrivo di Di Gennaro e Schiattarella a centrocampo e di un bomber da 15-20 gol a stagione. "Magari Coda" l'auspicio di Antonino Carbone, mentre Raffaele Sarno sostiene che servano "una valida alternativa a Vitale, un attaccante forte e due centrocampisti di assoluto valore".

"Secondo me Vitale ha il gol sulla coscienza, l'anno prossimo va riconfermato, ma bisogna prendere un terzino che sappia difendere meglio" dice Ilaria Riccio, "Akpro non era al top della forma, ma ha fatto una buona partita e potrebbe essere una pedina di spessore per l'anno prossimo....decisamente meglio di Signorelli" aggiunge Gerardo Pizzo, interessante anche l'analisi di Paolo Speziale: "Rosina fenomenale, difesa arcigna e praticamente perfetta! Vitale purtroppo si dimostra, ancora una volta nullo in fase difensiva, perdendosi Di Carmine sul gol. Ma va bene così! Salviamoci matematicamente e pensiamo all’anno prossimo, in modo serio!!! Forza granata". Il parere, dunque, è condiviso da tutti: brava la Salernitana a Perugia, voglia di chiudere al meglio il campionato e poi....sia una grande squadra!

Gaetano Ferraiuolo