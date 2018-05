Salernitana-Virtus Entella, piano di sicurezza e traffico Le disposizioni del comune di Salerno

Il Comune di Salerno in occasione dell'incontro di calcio Salernitana-Virtus Entella per motivi di ordine pubblico, letta la nota della Questura, ha deciso di adottare alcune misure di sicurezza.

A partire dalle ore 12:30 del giorno 5 maggio 2018 e sino all'avvenuto deflusso è ordinata l'adozione dei seguenti provvedimenti.

1) E' istituito il divieto di circolazione, escluso i residenti, per tutti i veicoli sulle seguenti strade:

- Sottopasso di fronte Ospedale San Leonardo;

Viale Pastore, altezza sottopasso sino a Via Wenner (traffico in direzione di via Wenner);

Via degli Uffici Finanziari angolo Via S. Allende;

Via dei Carrari altezza supermercato;

Via Prudenza incrocio via Wenner;

Viale Palumbo (lato multisala The Space).

2) Qualora si rendesse necessario adottare ulteriori provvedimenti, atti a meglio disciplinare la circolazione e la sosta sulle aree interessate, il Comando di Polizia Municipale è autorizzato a provvedere con immediatezza.

3) I provvedimenti di cui sopra saranno resi noti all'utenza interessata mediante il posizionamento di apposita segnaletica stradale.

