Lega B: precisazione sul regolamento playoff di Serie B Non valgono doppio i gol in trasferta

In seguito a una notizia errata, apparsa su un sito calcistico, si vuol precisare che non c’è stata alcuna modifica dei criteri che riguardano i gol in trasferta: NON E’ VERO quindi che valgono doppio quelli segnati fuori casa.

L’unico cambiamento apportato nell’Assemblea dello scorso luglio e già ampiamente comunicato riguarda il distacco della 3a classificata al termine della stagione regolare che deve essere superiore ai 14 punti sulla 4a classificata per determinare la promozione diretta (e non nove come prima).

Cliccare QUI per consultare il regolamento playoff Serie B emanato dalla Figc

Redazione Sport