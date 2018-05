Aglietti: "A Salerno per vincere" I granata hanno ripreso oggi la preparazione in vista della gara di sabato con la Virtus Entella

Il pareggio ottenuto ieri sul difficile campo del “Curi”, ha avvicinato ancora di più la Salernitana alla salvezza aritmetica. Ma non c'è tempo nemmeno di tirare il fiato che si comincia già a pensare alla prossima partita in programma sabato contro la Virtus Entella. Una gara che di fondamentale importanza soprattutto per i liguri, come ha sottolineato ieri il tecnico Aglietti al termine dell'incontro contro l'Ascoli: “A Salerno l'obiettivo sarà cercare di vincere, perchè la classifica dice che siamo tutte lì, anche Brescia e Cremonese restano nella bagarre. Probabilmente la quota salvezza si abbasserà, a 47 puoi salvarti, magari con la classifica avulsa. Visto il nostro calendario non sarà facile vincere due partite ma dobbiamo provarci”.

Intanto,sono ripresi questa mattina al campo “Volpe” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono impegnati nella gara di ieri a Perugia hanno svolto un lavoro defaticante mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da una partita.

La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 15:00 al campo “Volpe”. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Maurizio Grillo