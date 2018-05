"Il futuro appartiene a chi conosce il passato": l'iniziativa Pronta una celebrazione per i 99 anni della Salernitana

La mente di tutti i tifosi è proiettata già alle celebrazioni del centenario, ma tra poco più di un mese la Salernitana festeggerà il suo novantanovesimo compleanno e, come sempre, la città di Salerno e l'intera provincia non hanno nessuna intenzione di far passare inosservato un evento di eccezionale importanza per decine di migliaia di persone strettamente legate alla casacca granata. E così la pagina facebook "19 giugno 1919" ha postato sui social un messaggio che invita tutti a partecipare all'iniziativa presentata attraverso un breve comunicato: "Prima dei 100 ci sono i 99 da festeggiare.Il 19 Giugno 2018 verrà apposta una targa in ricordo del campo da giuoco di Piazza d’Armi. Dopo l’evento “Salernitana: la Maglia”, la targa in “Corso Umberto I, 67”, il calendario ufficiale 2017 della U.S Salernitana 1919 con le maglie storiche e l’evento “Storie di Salernitana” sugli anni del Vestuti, ora tocca al primo campo da giuoco ufficiale della U.S. Salernitana.L’associazione culturale 19 Giugno 1919, con il patrocinio del comune di Salerno e della U.S. Salernitana 1919 è orgogliosa di proseguire il percorso intrapreso già quattro anni fa votato a preservare e tramandare la storia calcistica di questo territorio, dai tifosi per i tifosi.IL FUTURO APPARTIENE A CHI CONOSCE IL PROPRIO PASSATO". Anche i vari club della tifoseria organizzata, pronti ad aderire all'iniziativa, potrebbero programmare qualcosa: da cene sociali ad un corteo in città, senza dimenticare un ricordo dei tanti tifosi che non ci sono più, ma che rappresentano la parte più importante di questa storia che merita di essere celebrata ogni giorno e non solo il 19 giugno.

Gaetano Ferraiuolo