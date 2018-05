TMW rilancia: Salernitana, un attaccante per giugno? Ecco l'indiscrezione del noto portale

Che la Salernitana stia già lavorando sotto traccia per costruire una rosa competitiva per la prossima stagione è prevedibile e auspicabile, del resto il pre-contratto fatto firmare a Nicola Bellomo, l'accordo con la Roma per la riconferma di Matteo Ricci e gli imminenti rinnovi di Tuia e Bernardini lasciano presagire che la dirigenza e la società si muoveranno con maggiore celerità rispetto al passato. La proprietà, come spesso accaduto in passato (con risultati tuttavia non sempre positivi) potrebbe decidere di pescare anche qualche jolly nelle categorie inferiori assicurandosi a prezzo vantaggioso calciatori di prospettiva e che possano rappresentare un patrimonio tecnico ed economico. Stando a quanto riportato dal sito Tuttomercatoweb, la Salernitana avrebbe avviato i contatti con la FeralpiSalò per l'attaccante classe 1995 Davide Voltan, autore quest'anno di tre gol e sei assist in 25 presenze. Esterno offensivo dotato di corsa e piedi buoni, Voltan ha esordito in serie B con la maglia del Padova nel 2010 ed ha vestito successivamente le maglie di Ancona e Bassano segna mai segnare pur scendendo in campo con discreta continuità. DI proprietà del Genoa, Voltan piace anche a Cremonese, Carpi e Brescia e, secondo gli addetti ai lavori, giocherà sicuramente in serie B l'anno prossimo. Stando alle nostre indiscrezioni, in realtà, la Salernitana non è al momento la principale indiziata ad assicurarsene le prestazioni, dal momento che non esisterebbe una vera e propria offerta e che non ci sarebbe stato nessun contatto ufficiale. Nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa in più.

Gaetano Ferraiuolo