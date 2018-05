Meteore granata: Bacinovic denuncia il presidente della Samb La conferenza di Fedeli dopo il ko con l'Albinoleffe: "E' un mercenario". Attacco a Capuano

In casa Sambenedettese sono ore particolarmente agitate, complici le esternazioni al solito "colorite" del vulcanico presidente Fedeli che, in conferenza stampa, ha manifestato rabbia e delusione dopo la sconfitta interna contro l'Albinoleffe che potrebbe pregiudicare i prossimi spareggi play off. La prima decisione è stata quella di esonerare Eziolino Capuano, complice un rapporto che ormai si era logorato da tempo e che si trascinava in attesa dell'occasione giusta per interromperlo anzitempo. Il trainer salernitano, già in passato bacchettato anche quando la Samb vinceva in casa ed in trasferta senza subire gol, aveva ereditato una squadra settima in classifica portandola al secondo posto a poche lunghezze dalla capolista Padova, ma il gioco espresso, la gestione di alcuni giocatori presenti in organico e molto apprezzati dalla proprietà e gli ultimi risultati hanno spinto la dirigenza a richiamare Moriero, che pure negli ultimi anni è stato esonerato quasi ovunque. "Se in trent'anni non si è mai trovato a lottare per un secondo posto un motivo ci dovrà pur essere, quel signore si sente un Padre Eterno e quando vince è soltanto merito suo" una delle tante frasi del presidente in conferenza, mentre Capuano ha preferito chiudersi nel silenzio profondamente deluso per la fine di un'esperienza che chiude nel peggiore dei modi un'annata sfortunatissima, aperta con il fallimento del Modena (e con conseugente perdita di numerosi stipendi) e culminata con un licenziamento. Ma non è finita qui. Ricordate Armin Bacinovic, centrocampista che l'anno scorso è stato in ritiro quasi per un mese con la Salernitana, che sui social annunciò di aver praticamente firmato il contratto postando una foto della curva Sud Siberiano e poi mandato via senza troppe spiegazioni? Definito "mercenario" dal presidente in conferenza, il calciatore non solo non si è presentato agli allenamenti, ma potrebbe avviare un procedimento legale. Tra i giocatori bocciati da Fedeli ci sarebbe anche Nicola Bellomo che, in teoria, ha già firmato un contratto con la Salernitana da far valere in caso di mancata volontà di proseguire la sua avventura nelle Marche. La sensazione è che avrà poco margine di scelta...

Gaetano Ferraiuolo