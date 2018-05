Prevendita, sarà minimo stagionale? Un tifoso da Chiavari Il dato aggiornato alle 12:30. Un lettore: "Da abbonato resto a casa perchè..."

Come ampiamente prevedibile Salernitana-Entella non attirerà certo sugli spalti un gran numero di spettatori. Chi si aspettava qualche iniziativa promozionale per le ultime giornate come accaduto in quasi tutte le altre piazze di serie B è rimasto deluso, ma la salvezza non è ancora matematica e lo zoccolo duro dovrà a prescindere fare la propria parte fino alla fine come d'altronde era stato promesso ed annunciato in un comunicato stampa emesso qualche settimana fa dagli ultras della curva Sud. Al momento, però, forse anche a causa dell'allerta meteo che si prolungherà fino alla serata di domenica la risposta dei salernitani è stata freddissima, con dati di gran lunga inferiori a quelli registrati nelle settimane precedenti al giovedì mattina: alle ore 12:30, infatti, risultano staccati appena 525 biglietti, con prevalenza per il settore distinti probabilmente proprio per coprirsi eventualmente dovesse piovere. Quasi certamente,salvo impennate, sarà battuto il record negativo che, per ora, risale alla sfida contro il Parma alla quale presero parte appena 5850 spettatori. Davvero triste chiudere la stagione con un Arechi così vuoto, ma questo dovrà necessariamente rappresentare un motivo di riflessione per una società perfetta dal punto di vista amministrativo, che ha compiuto un miracolo sportivo, ma che deve avvicinarsi maggiormente al territorio incentivandolo in ogni modo. "Ad Empoli, nel giorno della festa promozione, biglietti ad euro. Oggi a Salerno un ragazzino deve pagare 14 euro con una salvezza già raggiunta, sono queste piccole cose che fanno allontanare dalla Salernitana e anche io, nonostante l'abbonamento, resterò a casa" ha detto Umberto Petolicchio del quartiere Santa Margherita alla nostra redazione, altri invece incalzano sostenendo che "è proprio chi seguirà la squadra fino alla fine che avrà diritto di pretendere una grande squadra, gli altri restino a casa anche l'anno prossimo". Del resto un anno fa, pur non giocandosi nulla, erano in quasi 15mila per Salernitana-Avellino, segnale evidente che talvolta l'evento tira più della passione vera e propria. A proposito di affluenza, la chiusura di numerose strade ha rappresentato argomento di discussione e lo sarà ancor di più ora che la notizia è ufficiale: da Chiavari arriverà un solo tifoso, forse se ne aggiungeranno altri 3-4 in extremis.

Gaetano Ferraiuolo