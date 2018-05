Salernitana - Entella: la scheda di Rapuano La scheda del direttore di gara scelto per Salernitana - Virtus Entella

Sarà il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere la sfida in programma sabato tra Salernitana e Virtus Entella. Il fischietto romagnolo vanta una discreta esperienza in Serie B con 46 gare dirette, più un gettone in Serie A. Nelle 46 gare citate prima ben 21 sono state le vittorie interne (45,65%), solo 12 le vittorie esterne (26,09%) ed infine 13 i pareggi (28,26%), con un totale di 10 rigori ed 11 espulsioni all’attivo.

Con la Salernitana, Rapuano ha ben 8 precedenti, con uno score favorevole ai granata: 5 vittorie 2 pareggi ed una sconfitta. I primi due match risalgono ai tempi del Salerno Calcio con la sconfitta per 1-0 a Pomigliano ed il pareggio per 2-2 contro il Cynthia Genzano. Passiamo poi all’1-0 dei granata contro il Martina Franca nella stagione 2012/13, l’1-0 contro il Pisa l’anno dopo, e con lo stesso risultato i granata batterono il Lecce di Bollini nella stagione 2014/15. In Serie B le altre due vittorie, entrambe nella stagione 2016/17, con l’1-0 a Vicenza ed il 2-1 in casa col Latina. L’ultimo precedente risale al girone d’andata dell’attuale campionato: l’1-1 in casa con il Perugia.

La Virtus Entella, invece, vanta 3 precedenti con Piscopo ed un equilibrio perfetto: 1 vittoria 1 pareggio ed 1 sconfitta. Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti Maurizio De Troia di Termoli e Gianluca Sechi di Sassari. Il quarto uomo invece sarà Daniele De Santis di Lecce.

Simone Gallo