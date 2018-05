Rinnovo Tuia e Bernardini, le ultime La loro permanenza potrebbe far da preludio all'addio di Monaco? Mantovani: "Vorrei restare"

Il campionato non è ancora terminato, ma in casa Salernitana sono iniziate le grandi manovre per il prossimo futuro. Il primo reparto sul quale il direttore sportivo Angelo Fabiani sta concentrando le proprie attenzioni è quello difensivo che, quasi certamente, perderà i portieri Radunovic e Adamonis che torneranno alle rispettive società di appartenenza sperando di trovare spazio tra un anno in massima serie. Radunovic ha mercato in A e già quest'anno c'erano stati sondaggi con alcuni club di categoria superiore, Adamonis potrebbe essere addirittura scelto da Lotito come vice Strakosha soprattutto se Marchetti dovesse andar via dopo un campionato da separato in casa. Quanto alla retroguardia, molti elementi attualmente in rosa dovrebbero essere riconfermati: su Vitale deciderà l'allenatore, Pucino ha un altro anno di contratto e all'agente, Tinti, è stato detto che il giocatore rientra in pieno nei programmi futuri, Mantovani ha dichiarato di voler restare a Salerno, ma è corteggiato dal Bologna, Popescu potrebbe andare in prestito in serie C per giocare di più, mentre Schiavi in estate ha prolungato il suo contratto ed è a tutti gli effetti un giocatore della Salernitana. Le questioni più delicate riguardano Tuia e Bernardini, quest'ultimo in sede esattamente una settimana fa per provare a riaprire il discorso apparentemente chiuso del rinnovo contrattuale. La proposta della società è di un biennale con opzione per una terza stagione, il difensore non ha ancora assunto una decisione definitiva e lo stesso Novara non ha fretta perchè non sa ancora in quale categoria giocherà l'anno prossimo. La sensazione è che la firma non sia vicinissima nè imminente, ma che tutto possa chiudersi con una fumata bianca. Stesso discorso per Tuia che, come ampiamente anticipato, lascerebbe Salerno solo in caso di offerte dalla A che, per la verità, in questi anni non ci sono mai state. Anche per lui, soprattutto su indicazione di Marco Mezzaroma, stesso trattamento del compagno di reparto: contratto di due anni con opzione, ritocco verso l'alto dell'ingaggio e fascia di capitano per premiare la lunga militanza. Anche Casasola farà parte della Salernitana del futuro: smentita la voce che parlava di un possibile passaggio alla Lazio.

Gaetano Ferraiuolo