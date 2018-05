Classifica marcatori: vola Di Carmine, Bocalon a secco Ardemagni non segna da sei mesi, i bomber si prendono un turno di riposo

Sono appena 20 i gol segnati nell'ultimo turno di campionato di serie B, una decisa inversione di tendenza rispetto al ruolino di marcia abituale scaturito dal fatto che, con i primi caldi e la posta in palio alta, il pallone inizia a scottare e la voglia di non perdere può prevalere sulla speranza di vincere. E così molti pareggi e "under", per usare un termine tanto caro agli abituali scommettitori: si fermano quasi tutti i primi della classe, con il solo Di Carmine che timbrato ancora una volta il cartellino confermandosi uno degli attaccanti più forti della categoria e l'autentico simbolo del Perugia che, pur di trattenerlo a gennaio, ha rifiutato una proposta da 3 milioni di euro. Ecco la situazione aggiornata, spicca l'assenza di Ardemagni che non segna da oltre sei mesi:

25 reti: Caputo Francesco (Empoli)

21 reti: Di Carmine Samuel (Perugia)

20 reti: Donnarumma Alfredo (Empoli), Montalto Adriano (Ternana)

16 reti: Mazzeo Fabio (Foggia)

15 reti: Cerri Alberto (Perugia)

14 reti: Ciano Camillo (Frosinone)

13 reti: Ciofani Daniel (Frosinone), Nestorovski Ilija (Palermo), Galano Cristian (Bari), Caracciolo Andrea (Brescia), Pettinari Stefano (Pescara), Calaiò Emanuele (Parma)

12 reti: La Mantia Andrea (Virtus Entella)

11 reti: Jallow Lamin (Cesena), Tremolada Luca (Ternana)

10 reti: Kouame Christian (Cittadella), Castaldo Luigi (Avellino), Sprocati Mattia (Salernitana)

9 reti: Coronado Igor (Palermo), Torregrossa Ernesto (Brescia), Puscas George (Novara), Iori Manuel (Cittadella), Mancuso Leonardo (Pescara), Bocalon Riccardo (Salernitana), Castiglia Luca (Pro Vercelli)

8 reti: Monachello Gaetano (Ascoli), Marilungo Guido (Spezia), Dionisi Federico (Frosinone), Brugman Improta Riccardo (Bari), Zajc Miha (Empoli), Rodriguez Alejandro (4 Salernitana, 4 Empoli)

Redazione Sport