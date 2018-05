Serie B: il cammino per la A e per la Lega Pro Le tabelle da qui al termine della regular season. Unico verdetto: l'Empoli in A

Mancano 270' al termine della regular season. Di aritmetico c'è solo la promozione dell'Empoli in Serie A e “il campionato finito” praticamente per Carpi e Spezia. Per il resto tutte ancora in gioco, persino per la Salernitana virtualmente già fuori dalla bagare della lotta per evitare i play-out. I granata in caso di sconfitte nelle rimanenti gare (facendo ovviamente i debiti scongiuri) potrebbero in teoria essere comunque fuori dai pericolosi giochi, in virtù degli scontri diretti ancora da giocare dalle squadre in fondo alla classifica, che assegnerebbero i punti all'una o all'altra.

Molto difficile pronosticare la seconda promossa in Serie A: il Frosinone ha un calendario più favorevole (due in casa e una fuori), ma ha attualmente un punto in meno del Parma, collocato al secondo posto. I ducali hanno una trasferta abbordabile nell'ultima al Picco di la Spezia e hanno uno scontro “diretto” interno con il Bari. Non semplice la gara di sabato prossimo a Cesena. Difficile l'en-plein, che potrebbe anche riuscire ai ciociari, Entella permettendo. Nove punti improbabili anche per il Palermo, che giocherà nel prossimo turno in casa della disperata Ternana, che però ha già un piede e mezzo in Lega Pro. I rosanero saranno avvantaggiati al Barbera contro il Cesena, ma non troveranno tappeti all'Arechi pronti ad accoglierli. C'è un Salernitana-Palermo 0-2 del 20 maggio 1990, che stava mettendo a grosso rischio la promozione dei granata di Ansaloni in B nella terzultima di campionato. In tanti non hanno dimenticato e siccome “la ruota del carro” gira, stavolta sarà la Salernitana a decidere sul destino dei siciliani.

Come dicevamo tutto da decidere in coda. Ternana e Pro Vercelli, praticamente in Lega Pro, a meno di un miracolo. Per la terza è piena bagarre. A rischiare grosso sono Avellino ed Entella (quota 41), anche perchè hanno due trasferte su tre. Lo scontro diretto in programma domani tra Ascoli (quota 41) e Avellino dirà di più. Gli irpini chiuderanno con due partite tutt'altro che proibitive: Spezia in casa e Ternana fuori, con i rossoverdi, probabilmente, già fuori dai giochi. Le due che avranno la meglio di quelle collocate a 41 punti, poi dovranno evitare i play-out, dove sono coinvolte tante altre squadre. Rischia molto la Cremonese, nonostante i suoi 44 punti. Due trasferte a Empoli e Cesena e Venezia in casa. Calendario abbastanza complicato anche per Novara (42) e Cesena (43).

ZONA RETROCESSIONE E PLAY-OUT

PRO VERCELLI 37 SPEZIA TERNANA CITTADELLA

TERNANA 37 PALERMO PRO VERCELLI AVELLINO

ASCOLI 41 AVELLINO PESCARA BRESCIA

AVELLINO 41 ASCOLI SPEZIA TERNANA

ENTELLA 41 SALERNITANA FROSINONE NOVARA

NOVARA 42 PESCARA PERUGIA ENTELLA

CESENA 43 PARMA PALERMO CREMONESE

CREMONESE 44 EMPOLI VENEZIA CESENA

PESCARA 46 NOVARA ASCOLI VENEZIA

BRESCIA 46 CITTADELLA EMPOLI ASCOLI

SALERNITANA 48 ENTELLA FOGGIA PALERMO

ZONA PROMOZIONE E PLAY-OFF

FOGGIA 54 VENEZIA SALERNITANA FROSINONE

PERUGIA 59 BARI NOVARA EMPOLI

BARI 61 PERUGIA PARMA CARPI

CITTADELLA 61 BRESCIA CARPI PRO VERCELLI

VENEZIA 63 FOGGIA CREMONESE PESCARA

PALERMO 64 TERNANA CESENA SALERNITANA

FROSINONE 65 CARPI ENTELLA FOGGIA

PARMA 66 CESENA BARI SPEZIA

(GRASSETTO IN CASA)

Maurizio Grillo