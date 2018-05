Salernitana-Entella: la probabile formazione dei granata Le possibili scelte di Colantuono per la gara di domani

Con la salvezza praticamente raggiunta, la Salernitana prepara quest’ultima sessione d’allenamento in vista della gara di domani contro la Virtus Entella. Alla squadra di Colantuono potrebbe bastare anche un pari per l’aritmetica permanenza in Serie B, ma i granata avranno l’obbligo di puntare al massimo risultato, anche per capire meglio su chi puntare per la prossima stagione. In quest’ottica il tecnico romano dovrebbe cambiare ancora rispetto all’undici iniziale sceso in campo contro il Perugia: si dovrebbe tornare ad un 4-3-3 con Tuia e Monaco coppia centrale difensiva avanti a Radunovic. Terzin: a destra Casasola è ormai punto fermo, così come a sinistra Vitale resta l'unico disponibile vista l'assenza di Pucino. A centrocampo Ricci, dopo il turno di riposo, dovrebbe tornare in cabina di regia, con uno tra Minala ed Odjer da un lato, ed Akpa Akpro dall’altro. Quest’ultimo deve essere testato proprio in prospettiva futura, ed è probabile che in queste ultime tre gare venga spremuto un po’ in più rispetto a chi con tutta probabilità lascera i granata a fine stagione. In attacco difficilmente Sprocati resterà ancora fuori, per questo motivo si riproporrà il tridente formato da lui e Rosina sulle fasce con Bocalon al centro, più defilato Alessandro Rossi.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Tuia 70%

D - Monaco 90%

D - Vitale 90%

C - Minala 70%

C - Ricci 90%

C - Akpa Akpro 90%

A - Rosina 90%

A - Bocalon 70%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Iliadis, Russo, Mantovani, Asmah, Popescu, Schiavi, Signorelli, Odjer, Kiyine, Palombi, Di Roberto, Orlando, Rossi.

Ballottaggi:

Tuia 70% - Schiavi 30%

Minala 70% - Odjer 30%

Bocalon 70% - Rossi 30%

Indisponibili: Adamonis, Pucino, Bernardini, Della Rocca, Zito.

Simone Gallo