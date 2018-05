Salernitana - V. Entella: il dato aggiornato della prevendita Meno di mille biglietti venduti, in tre dalla Liguria

Come ci si poteva ampiamente aspettare, Salernitana - Virtus Entella vedrà uno stadio Arechi ancora una volta semideserto con la prevendita che si è mantenuta su ritmi molto blandi: alle ore 12:00 di questa mattina, infatti, sono stati staccati 936 biglietti, di cui 3 per il settore ospiti. Numeri che lasciano presagire ad un nuovo minimo stagionale di presenze sugli spalti, con i 5.826 di Salernitana-Parma al momento ancora lontani. La salvezza aritmetica ormai è solo una formalità, e l’appeal della sfida non ha di certo aiutato a creare entusiasmo. Al di là di questo, però, domani la Salernitana ha l’occasione di giocarsi la gara con tutta la tranquillità necessaria, ed iniziare a gettare le basi per quella che per forza di cose dovrà essere un’annata di ben altro livello.

Simone Gallo