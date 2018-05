Sprocati, penultima all'Arechi? Futuro in A per l'attaccante Tanti calciatori pronti a salutare Salerno. L'ex Pro Vercelli aspetta la Roma

Per molti calciatori della Salernitana quella di domani potrebbe essere la penultima partita all'Arechi, almeno con la maglia granata. Tra questi pare ci sia anche l'attaccante Mattia Sprocati che, con un contratto in scadenza tra un anno, potrebbe essere "sacrificato" quest'estate non solo per realizzare l'ennesima plusvalenza degli ultimi tre anni, ma anche per accontentare le richieste del giocatore. Sembrerebbe, infatti, che Sprocati abbia chiesto all'agente Mario Giuffredi di approfondire il discorso con quelle società di categoria superiore che hanno chiesto informazioni in questi mesi al direttore sportivo Angelo Fabiani, bravo a scovarlo dal nulla un anno e mezzo fa e a riscattarlo grazie ad un investimento da 110mila euro, praticamente un quindicesimo di quanto la Salernitana potrebbe guadagnare in caso di cessione. Si era parlato di un passaggio alla Roma per una cifra superiore al milione di euro, con Ricci che diventerebbe tutto della Salernitana; mister Di Francesco è un grande estimatore dell'attaccante granata e già da tempo avrebbe fatto il suo nome per ringiovanire e rinforzare il reparto offensivo. Occhio, però, agli ottimi rapporti tra Giuffredi e l'Atalanta, mentre hanno chiesto informazioni anche due squadre toscane: la Fiorentina e l'Empoli neopromosso. Quasi certamente, dunque, Sprocati saluterà Salerno entro fine giugno, ma porterà sempre nel cuore una tifoseria che lo ha accolto benissimo e una società che lo ha fatto diventare grande.

Gaetano Ferraiuolo