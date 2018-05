Di Michele: "Ho vissuto il vero Arechi, è triste così" L'ex bomber: "Quando battemmo Zidane, Inzaghi, Herny e Ancelotti.."

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al sito "PianetaserieB" l'ex attaccante David Di Michele ha parlato di tutte le squadre che hanno segnato la sua ottima carriera concentrandosi in particolare sulla promozione del Lecce, sulla cavalcata del Foggia e sul calo di spettatori all'Arechi di Salerno. Ecco le sue dichiarazioni in merito: “Sapere di un’atmosfera simile a Salerno non è bello, perché lì ho vissuto anche, tra tanti momenti positivi, qualche periodo negativo, ma ricordo il sostegno incessante del pubblico e quindi la situazione risulta piuttosto strana. Anche qui, indubbiamente, si è sbagliato qualcosa nella gestione: lo ripeto, non voglio entrare nel merito, ma mi attengo ai risultati. Anche le dinamiche legate ai vari avvicendamenti in panchina qualche disturbo l’hanno creato, ma mi sembra che con Colantuono, nonostante una fase buia ci sia stata, si sia trovata una certa stabilità. L’aspetto più importante, ora come ora, è stato raggiungere la salvezza". Sulla sua pagina facebook, invece, "Re David" ha ricordato con gioia la vittoria sulla Juventus di 20 anni fa: "Me l’avete ricordato in tantissimi e allora ho deciso di riproporlo. Era la Juventus di Peruzzi, di Conte, di Davids, di Zidane, di Inzaghi, di Henry con Carlo Ancelotti in panchina. Ben 19 anni fa riuscimmo a batterla 1-0 con questa rete di Di Vaio al termine di una grande azione: ricordi straordinari targati".

Gaetano Ferraiuolo