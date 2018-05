Salernitana, punto e basta? Probabile divisione della posta in palio con l'Entella, ma...

La Salernitana scenderà in campo domani contro la Virtus Entella alla ricerca minima del punto sicurezza, che può valere la salvezza matematica. Ma Colantuono non vuole sentire ragioni: in campo si va per conquistare l'intera posta in palio. Non si possono fare calcoli, anche perchè c'è da onorare il campionato fino in fondo. Ai liguri potrebbe non bastare il pareggio, pur consci che all'Arechi non troveranno certo terreno fertile. Alla fine la squadra di Aglietti potrebbe accontentarsi anche del punto per giocarsi le carte negli ultimi 180 minuti, sperando in qualche passo falso delle concorrenti.

I dati statistici del sito ufficiale della Lega B vedono una situazione abbastanza equilibrata. Da parte della Salernitana: gol (50 vs 40), assist e occasioni create (36 vs 26), tiri (442 vs 437), tiri in porta (170 vs 156), percentuale tiri in porta (38 vs 36), tiri fuori area (214 vs 195), percentuale cross (41 vs 40), passaggi completati (11710 vs 11652) e percentuale passaggi (79 vs 78). Da parte dei liguri superiorità per: tiri dentro area ( 228 vs 242), corner (178 vs 205), cross fatti (634 vs 709), cross riusciti (261 vs 281), contrasti (545 vs 633), percentuale contrasti (96 vs 97), passaggi (14807 vs 14976) e percentuale passaggi (78 vs 79). Salernitana più “cattiva” per espulsioni (6 vs 2), mentre c' è parità per ammonizioni (85 vs 85). Tra i recordman: Sprocati per i padroni di casa, De Luca per gli ospiti.

Stando così le cose, il pronostico riguardante un pareggio non è affatto da escludere. I granata vanno in gol più facilmente, mentre la Virtus Entella realizza poco per la mole di gioco prodotta, nonostante una certa forza fisica superiore rispetto agli avversari e le trame di gioco che tendono a cercare ampiezza in profondità. La Salernitana, invece, punta alla maggiore concretezza, non disdegnando il tiro dalla distanza e lo sfruttamento delle palle inattive.

Ultimi incontri tra le due squadre

16/12/17 Virtus Entella-Salernitana 0-2

20/03/17 Virtus Entella-Salernitana 0-1

22/10/16 Salernitana-Virtus Entella 1-1

01/03/16 Salernitana-Virtus Entella 2-2

17/10/15 Virtus Entella-Salernitana 1-0

Le gare di campionato ultime cinque

SALERNITANA

01/05/18 Perugia-Salernitana 1-1

28/04/18 Salernitana-Brescia 4-2

21/04/18 Salernitana-Cittadella 1-3

17/04/18 Cremonese-Salernitana 1-1

14/04/18 Salernitana-Cesena 1-1

VIRTUS ENTELLA

01/05/18 Virtus Entella-Ascoli 1-1

27/04/18 Bari-Virtus Entella 1-0

21/04/18 Virtus Entella-Pro Vercelli 3-2

17/04/18 Venezia-Virtus Entella 2-0

14/04/18 Virtus Entella-Avellino 1-1

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Salernitana 50 Virtus Entella 40

Occasioni create

Salernitana 36 Virtus Entella 26

Assist

Salernitana 36 Virtus Entella 26

Reti bianche

Salernitana 19 Virtus Entella 20

Tiri

Salernitana 442 Virtus Entella 437

Tiri in porta

Salernitana 170 Virtus Entella 156

Percentuale tiri in porta

Salernitana 38 Virtus Entella 36

Tiri fuori area

Salernitana 214 Virtus Entella 195

Tiri dentro area

Salernitana 228 Virtus Entella 242

Corner

Salernitana 178 Virtus Entella 205

Cross fatti

Salernitana 634 Virtus Entella 709

Percentuale cross

Salernitana 41 Virtus Entella 40

Cross riusciti

Salernitana 261 Virtus Entella 281

Contrasti

Salernitana 545 Virtus Entella 633

Contrasti vinti

Salernitana 524 Virtus Entella 615

Percentuale contrasti

Salernitana 96 Virtus Entella 97

Passaggi

Salernitana 14807 Virtus Entella 14976

Passaggi completati

Salernitana 11710 Virtus Entella 11652

Percentuale passaggi

Salernitana 79 Virtus Entella 78

Ammonizioni

Salernitana 85 Virtus Entella 85

Espulsioni

Salernitana 6 Virtus Entella 2

GOL

Andrea La Mantia (V. Entella) 12

Mattia Sprocati (Salernitana) 10

Riccardo Bocalon (Salernitana) 9

Giuseppe De Luca (V. Entella) 7

Michele Troiano (V. Entella) 4

Assist e Occasioni create

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Giuseppe De Luca (V. Entella) 6

Luigi Vitale (Salernitana) 5

Luca Nizzetto (V. Entella) 4

Sofian Kiyine (Salernitana) 3

AMMONIZIONI

Joseph Minala (Salernitana) 11

Giuseppe De Luca (V. Entella) 10

Luigi Vitale (Salernitana) 10

Luca Ceccarelli (V. Entella) 9

Matteo Ricci (Salernitana) 8

