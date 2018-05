Colantuono-Aglietti: i vari precedenti Tecnico dei liguri in vantaggio

Stefano Colantuono e Alfredo Aglietti, due tecnici a confronto. Di seguito i vari precedenti tra i due allenatori e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI COLANTUONO - AGLIETTI

Aglietti in vantaggio

Sesto confronto ufficiale – come tecnici - tra Stefano Colantuono ed Alfredo Aglietti. Il bilancio dei 5 precedenti è di 1 vittoria di Colantuono, 1 pareggio e 3 successi di Aglietti.

2010/11 serie B Atalanta Empoli 1-2 (da Colantuono) 0-3 (da Aglietti)

2016/17 serie B Bari Ascoli 0-1 (da Colantuono) 1-1 (da Aglietti)

2017/18 serie B Salernitana Virtus Entella --- 2-0 (da Aglietti)

I PRECEDENTI COLANTUONO – VIRTUS ENTELLA

Un successo a testa

Stefano Colantuono affronta per la terza volta, da allenatore, la Virtus Entella in partite ufficiali. Il bilancio delle 2 sfide disputate è di 1 vittoria per parte, entrambe per 2-0, sempre in gare giocate a Chiavari.

2016/17 serie B Bari Virtus Entella --- 0-2 (a Chiavari)

2017/18 serie B Salernitana Virtus Entella --- 2-0 (a Chiavari)

I PRECEDENTI AGLIETTI – SALERNITANA

Aglietti in svantaggio

Alfredo Aglietti sfida per la sesta volta – da allenatore – a Salernitana in partite ufficiali: nei 5 precedenti lo score è stato di 1 successo per l’attuale tecnico della Virtus Entella, 2 pareggi e 2 vittorie dei campani (entrambe per 0-2).

2015/16 serie B Virtus Entella Salernitana 1-0 (da Aglietti) 2-2 (a Salerno)

2016/17 serie B Ascoli Salernitana 0-0 (da Aglietti) 0-2 (a Salerno)

2017/18 serie B Virtus Entella Salernitana 0-2 (da Aglietti) ---

Maurizio Grillo