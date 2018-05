Serie B: il quadro della 40' giornata Ad Ascoli si gioca una fetta di B

Meno tre dalla fine della regular season di Serie B. Alle 15 il fischio d'inizio che potrebbe sancire altri verdetti matematici o virtuali, dopo la promozione in A dell'Empoli. Fari puntati sulle gare del Frosinone e del Palermo. Sulla carta avvantaggiati i ciociari, non solo per il fattore casalingo, ma perchè incontrano un Carpi già praticamente in vacanza. L'agonismo e la determinazione saranno tutti dalla parte dei padroni di casa. Un po' più arduo il compito dei siciliani, ospiti della Ternana, che si gioca davvero l'ultima chance di speranza di restare in cadetteria, magari anche tramite i play-out. Gare play-off per il Bari e per il Venezia, rispettivamente in campo contro il Perugia e Foggia. Ultimo appello dei rossoneri per inserirsi nella lista post season, nella speranza di un risultato pieno dei galletti contro i grifoni.

Per il resto uno dei match più importanti della giornata si gioca ad Ascoli: un anticipo di spareggio per la permanenza in categoria dei bianconeri contro l'Avellino. Chi vince si avvicina di più alla salvezza, per chi perde invece sarà dura e dovrà necessariamente aggrapparsi al massimo bottino nelle ultime due gare per nutrire ancora speranze. Non meno importante Novara-Pescara. I piemontesi devono necessariamente incamerare tre punti per risucchiare proprio gli abruzzesi nella zona calda.

Alla ricerca di punti salvezza anche Brescia e Virtus Entella. Ai lombardi potrebbe bastare un punto sul campo del Cittadella, che però vuole consolidare la posizione nell'ambito spareggi per la massima serie. Più facile, per certi versi, il compito della squadra di Aglietti, contro una Salernitana virtualmente già salva, anche se Colantuono pretende il massimo dalla sua squadra in questo finale di campionato. Chiude la giornata odierna Spezia-Pro Vercelli. Domani si gioca Cesena-Parma, un derby quasi testa-coda: tre punti d'oro, in palio per entrambe. Si chiude lunedì con Empoli-Cremonese, con gli ospiti che cercheranno di approfittare dell'euforia festa promozione dei toscani per strappare un risultato utile all'obiettivo salvezza.

Maurizio Grillo