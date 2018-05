Salernitana - V. Entella: le probabili formazioni Le possibili scelte dei due tecnici per la gara di oggi

Oggi, a partire dalle ore 15:00 allo stadio Arechi, Salernitana e Virtus Entella si contenderanno il 40° turno della Serie B 2017/18. I granata hanno praticamente la salvezza in tasca, mentre per i liguri la permanenza in cadetteria è tutta da conquistare. Ma veniamo alle scelte di formazione:

Le scelte di Colantuono

Il tecnico granata può affrontare questa sfida con maggiore serenità rispetto alle scorse, però c’è comunque voglia di far bene e soprattutto di sperimentare. In quest’ottica Colantuono cambia ancora e pensa ad una sorta di 3-4-3 con Schiavi, Tuia e Monaco insieme in difesa. Con questo assetto Casasola e Vitale sarebbero gli esterni di centrocampo, con Akpa Akpro e uno tra Minala ed Odjer in mezzo. In attacco il tridente vedrà Sprocati e Rosina esterni d’attacco con Bocalon punta centrale. L’opzione B è rappresentata dal ritorno di Ricci in cabina di regia, con Schiavi in panchina (4-3-3).

Le scelte di Aglietti

L’ex Ascoli ha ampiamente fatto intendere che serviranno i tre punti per continuare a sperare, ma nella trasferta campana dovrà fare a meno di Icardi e Gatto, entrambi squalificati. Nel 3-5-2 dei liguri le scelte sono abbastanza delineate, con pochi ballottaggi: il primo è in porta tra Iacobucci e Paroni, con il primo favorito. Avanti a lui il terzetto composto da Benedetti-Ceccarelli-Pellizzer. A centrocampo sulle fasce ci saranno Belli a destra e Aliji a sinistra. In mezzo insieme a Troiano e Crimi è duello tra Ardizzone ed Acampora per una maglia da titolare. Coppia d’attacco La Mantia-De Luca.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (3-4-3):

P - Radunovic 90%

D - Tuia 90%

D - Schiavi 70%

D - Monaco 90%

C - Casasola 90%

C - Minala 70%

C - Akpa Akpro 90%

C - Vitale 90%

A - Rosina 90%

A - Bocalon 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Mantovani, Asmah, Popescu, Signorelli, Ricci, Odjer, Kiyine, Palombi, Di Roberto, Orlando, Rossi.

Ballottaggi:

Schiavi 70% - Ricci 30%, con quest’ultimo passaggio al 4-3-3

Minala 70% - Odjer 30%

Indisponibili: Adamonis, Bernardini, Pucino, Della Rocca, Zito.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Iacobucci; Pellizzer, Ceccarelli, Benedetti; Belli, Troiano, Acampora, Crimi, Aliji; De Luca, La Mantia. A disp.: Paroni, Massolo, De Santis, Brivio, Aramu, Nizzetto, Ardizzone, Eramo, Llullaku, Currarino.

Simone Gallo