Alle 17 Off-Side Serie B sul canale 696 di Otto Channel Interviste ai protagonisti della gara dell'Arechi

Nuovo appuntamento con una puntata di Offside Serie B sul canale 696 di Otto Channel. La trasmissione condotta da Angelo Giuliani affronterà tematiche inerenti il campionato di Serie B, in particolare riflettori puntati sulle gare dell'Arechi Salernitana-Virtus Entella e del Del Duca Ascoli-Avellino.

Spazio ai commenti, rigorosamente in diretta, dei protagonisti dalle mixed zone. Per la gara della Salernitana collegamento a fine gara con Massimiliano Grimaldi, che intervisterà alcuni protagonisti della gara. Appuntamento, dunque, alle ore 17:00 per un grande pomeriggio di calcio.

