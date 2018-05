LIVE | Salernitana-V. Entella: 1-0, la sblocca Bocalon! Segui la cronaca live della gara tra Salernitana - V. Entella su granatissimi.ottopagine.it

16': bella conclusione di Akpa Akpro ma ancora una volta Paroni si oppone bene.

13': brutta entrata di Benedetti su Sprocati, è giallo.

11': nell'Entella Nizzetto prende il posto di Acampora.

11': la Salernitana ha l'occasione del raddoppio ma Paroni si oppone egregiamente al tiro piazzato di Sprocati.

8': azione personale di Vitale che crossa in mezzo, il pallone deviato da un difensore finisce sui piedi di Bocalon il quale realizza in tranquillità.

GOOOOOOOOOOOL!!! BOCALON!!!

7': giallo per Currarimo che ferma Sprocati lanciato in ripartenza.

6': parte meglio l'Entella che conquista tre calci d'angolo in pochi minuti.

1': primo cambio della gara, entra Odjer per Minala

INIZIO SECONDO TEMPO

Dopo 45 minuti Salernitana e Virtus Entella vanno all'intervallo sullo 0-0. Occasioni da una parte e dall'altra, soprattutto per i granata, ma la poca precisione in fase realizzativa fin qui ha fatto la differenza.

FINE PRIMO TEMPO

43': altra occasione sciupata dai granata con Rosina ed Akpa Akpro che non riescono a trovare la rete.

40': Petrovic pescato in fuori gioco a pochi passi da Radunovic.

36': primo giallo della gara mostrato a Schiavi.

35': La Mantia prova il tiro da fuori ma la sua conclusione si spegna alta sopra la traversa.

29': Bocalon di testa sfiora il palo.

23': azione inistita di Casasoal che conquista un buon angolo.

18': Sprocati arriva al tiro dopo un bel fraseggio ma non inquadra il bersaglio.

15': Tuia chiude in angolo una buona occasione per l'Entella.

14': la Salernitana risponde alla grande con una doppia occasione firmata Bocalon-Rosina, ma l'Entella si salva in angolo con Peroni prima e Pellizzer poi.

11': clamorosa occasione divorata da Petrovic, solo sul secondo palo non riesce a concludere verso lo specchio.

9': la Salernitana prova a farsi vedere ma l'Entella si chiude bene.

7': primo tiro verso le specchio ad opera di Minala.

6': fallo a centrocampo su Akpa Akpro.

4': partenza abbastanza contratta con le due squdre che si stanno ancora studiando.

Ore 15:01 GARA INIZIATA

Ore 14:59 squadre in campo.

In uno stadio Arechi per pochi, Salernitana e Virtus Entella si contenderanno il 40° turno della Serie B 2017/18. I granata hanno praticamente la salvezza in tasca, mentre per i liguri la permanenza in cadetteria è tutta da conquistare. Ma veniamo alle scelte di formazione:

Il tecnico granata può affrontare questa sfida con maggiore serenità rispetto alle scorse, però c’è comunque voglia di far bene e soprattutto di sperimentare. In quest’ottica Colantuono cambia ancora e manda in campo una sorta di 3-4-3 con Schiavi, Tuia e Mantovani insieme in difesa. Con questo assetto Casasola e Vitale saranno gli esterni di centrocampo, con Akpa Akpro e Minala in mezzo. In attacco il tridente vedrà Sprocati e Rosina esterni d’attacco con Bocalon punta centrale.

Nel 3-5-2 dei liguri le scelte Aglietti mischia un po' le carte: il primo ballottaggio era in porta tra Iacobucci e Paroni, vinto da quest'ultimo. Avanti a lui il terzetto composto da Benedetti-Ceccarelli-Pellizzer. A centrocampo sulle fasce ci saranno Belli a destra e Curranino a sinistra. In mezzo insieme a Troiano e Acampora, Ardizzone ha la meglio su Crimi per una maglia da titolare. Coppia d’attacco Petrovic-De Luca.

Il tabellino:

SALERNITANA (3-5-2): Radunovic; Tuia, Schiavi. Mantovani; Casasola, Akpa Akpro, Minala (1'st Odjer), Vitale; Rosina, Bocalon, Sprocati. A disp.: Iliadis, Russo, Monaco, Asmah, Popescu, Signorelli, Ricci, Kiyine, Palombi, Di Roberto, Orlando, Rossi. All.: Colantuono.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Paroni; Pellizzer, Ceccarelli, Benedetti; Belli, Troiano, Acampora (11'st Nizzetto), Ardizzone, Curranino; Petrovic, La Mantia. A disp.: Iacobucci, Massolo, De Santis, Brivio, Aramu, Crimi, Eramo, Llullaku, Aliji, De Luca. All.: Aglietti.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Ammoniti: Schiavi (S), Currarino (E), Benedetti (E).

Reti: 8'st Bocalon (S).

Spettatori: 6018.

Simone Gallo